Ракетна атака по Дніпру: фото з місць влучань та пошкоджень

Вранці 29 грудня армія РФ здійснила масовану ракетну атаку по Дніпру. Внаслідок влучань сталися пожежі у торговельному центрі та пологовому будинку.
Фото з місця подій — від кореспондентів Суспільного.
Пошкоджений пологовий будинок у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро
На паркувальному майданчику біля торговельного центру, куди влучила ракета. Фото: Суспільне Дніпро
Пошкоджена квартира поблизу пологового будинку. Фото: Суспільне Дніпро
Вибиті вікна у магазинах. Фото: Суспільне Дніпро
Надають допомогу травмованій жінці. Фото: Суспільне Дніпро
Пошкоджень зазнав і один з медичних закладів міста. Фото: Суспільне Дніпро
В іншій частині міста влучання в офісну будівлю. Вибиті вікна у багатоповерхівці поруч. Фото: Суспільне Дніпро
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