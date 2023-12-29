Кермує тролейбусом 42 роки: історія рівнянки Галини Холод

Галина Холод 42 роки працює водійкою тролейбуса за маршрутом №2 у Рівному. Суспільному жінка розповіла, що кермувати електротранспортом мріяла з дитинства.

У місті працюють 96 водіїв тролейбусів, з них 29 жінок, повідомив речник "Рівнеелектроавтотрансу" Антон Бриних.

Наразі п'ятеро жінок відвідують навчальні курси, щоб потому стати водійками тролейбусів, а першим у місті електроавтотранспортом кермувала жінка.

62-річна Галина Холод про свою роботу розповіла:

"Коли я ще була зовсім юною, як кажуть, приїздила сюди з мамою на ринок. І я бачила, як жінки красиві керують тролейбусами. Думаю, невже я не зможу? І отак загорілася, вирішила, що прийду і буду тут працювати. Мама сказала: «Ну йди, спробуй. Сподобається — працюватимеш». Ось так я і працюю тут стільки років".

Жінка поділилася, що коли прийшла вперше — їй не було 18 років, тому на роботу не взяли:

"Потім прийшла вдруге, а вже набрали групу. А вже на третій раз — то вже мене взяли. Було дуже багато жінок. Тільки тоді ми були молоді ще, юні, а тепер уже всі — старші.

Галина Холод розказала, що прокидається на роботу о 4:00, а о 5:00 за працівниками приїжджає автобус, який везе у депо.

"Їздила зі мною постійно дівчинка, їй років 12. Вона зі мною завжди спілкувалася, а потім вона стала доросла і коли виходила заміж, то зі своїм чоловіком прийшли до мене на тролейбус, принесли мені квіти, коровай".

Щодо роботи жінок за кермом тролейбуса, то жінка вважає так:

"Жінки-водійки навіть краще ніж чоловіки їздять. Вони обережно їдуть, не "лихачать".

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