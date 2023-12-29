Василь з позивним "Іспанець" — солдат штурмового підрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Чоловік родом зі Львівщини. До повномасштабного вторгнення Росії багато років працював на заробітках за кордоном. Василь не мав навіть строкової служби, але сам вступив до лав Збройних сил України.

Історію військовослужбовця розповіли на сторінці Закарпатського легіону у Facebook.

"Почалася війна, тому я й пішов у військкомат. Там почали розпитувати, хто що вміє, а я наївний чесно розповів, що майстер по будівництву й різних столярних робіт. І мене почали залучати до ремонтів — там вікна треба міняти, там двері відремонтувати. Я попрацював якийсь час, а далі не витримав і кажу: "Я в армію прийшов служити чи ремонтами займатися?". "Так треба, — відповідає військком, — команди не обговорюються, а виконуються. Ламінат вмієш стелити? Ось і йди…". Інші хлопці кажуть: "Розслабся, будеш собі служити на заході України у спокої й мирі". Але я не вгавав — раз посварився з військкомом, другий, от він і перевів мене на Закарпаття. Так я й потрапив у 128-му гірсько-штурмову бригаду", — розповів Василь.

Перші місяці у зоні бойових дій військовий служив кулеметником — працював із великокаліберними станковими кулеметами "Утьос" і "Браунінг".

"Чи страшно на війні? Тільки дурням не страшно. Ворог криє вогнем, всякі думки лізуть. Найбільше боїшся, щоб не поранило когось зі своїх, бо треба витягати, а поруч може причаїтися снайпер. Росіяни коли криють, не шкодують боєприпасів. Буває, луплять з усього, а ти сховаєшся в укритті й перечекаєш. А в іншому місці ніби спокійно, а можеш підірватися на міні. Не знаєш, що тебе й товаришів чекає, тому постійно страх є", — каже військовослужбовець.

Василя чекають з війни дружина, син і донька. Нещодавно він бачився зі своїми рідними під час короткої відпустки.

"Дружина каже: "Ти не такий, як був. Кричиш уночі, в атаку рвешся. Я двічі тікала від тебе з ліжка, щоб виспатися. Говорю до тебе, а ти не чуєш, витаєш думками десь далеко…". Я й сам відчуваю, що змінився, — черствіший став, менше говорю. Бачив знайомих, деякі відкосили від армії, дехто ховається. Питають: "Ну, як там?". "Ти й так не зрозумієш, — відповідаю. – Там треба бути. Ти де спиш — у теплій хаті з дружиною? А в бліндажі спав із мишами? Коли миша тобі залізе під шию погрітися й труситься зі страху, чи не впіймаєш. Ти того не відчув. Ну, викопай собі окоп під хатою, побудь там добу під дощем, а дружина хай підкрадається й гупає баняком під вухом, щоб здригнувся. Або ходімо зі мною, я їду через кілька днів…". Одразу всі питання зникали. У мене син дорослий, він теж на війну рвався, але я відговорив. Від нашої сім’ї досить мене одного. Війна — це біль, страждання й смерть", — зазначив Василь.

За словами військового, у відпустці його постійно тягнуло назад.

"Я весь час про хлопців думав: як вони, аби щось не сталося. Вночі мокрий прокидався. Армійське братство багато значить, ми мусимо пильнувати один одного, піклуватися. Бачиш, хтось сумний ходить, то підійдеш, почнеш розмову. Буває, й посваримося, але потім усе одно помиримося, жартуємо, підколюємо один одного. У мене є два брати, але я відвертіше поговорив би на різні теми не з ними, а зі своїми бойовими товаришами. Зі мною хлопцям гарно — я анекдоти розповідаю, постійно на позитиві. Після війни, якщо буду живий та здоровий, зроблю собі баньку зі зруба, сходи з кривака (дерево з невипрямленого стовбура), столики, стільчики. Та й будемо жити", — додав військовий.

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