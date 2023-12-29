Протягом минулої доби, 28 грудня, російські військові атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Є загиблі та поранені.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Внаслідок обстрілів військовими РФ загинули 84-річна жителька Оріхова і жителі Біленького 47 та 62 років:

"Внаслідок атобстрілів поранення отримали троє жителів Біленького 62, 66 та 67 років, а також 39-річний житель Оріхова. Крім цього, в результаті удару по Оріхову травмовано 4-ох поліцейських", — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 28 грудня 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 186 ударів по містах та селах Запорізької області:

авіаційним снарядом — по Новодарівці;

застосувала РСЗВ по Малій Токмачці й Степногірську;

48 безпілотниками атакувала Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку, Полтавку, Гуляйпільське, Темирівку, Левадне та П'ятихатки;

135 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Щербаків, Лугівського, Малинівки, Білогір'я, Степового, Кам'янського, Приморського, Біленького.

"Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки військових РФ південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ

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