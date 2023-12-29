У Харківській області внаслідок бойових дій з 1 січня 2023 року загинули пʼятеро дітей, 46 — зазнали поранень.
Про це Суспільне Харків розказали у поліції Харківщини у відповіді на запит.
Станом на 28 грудня, відомо, що протягом 2023 року 1235 людей загинули чи зазнали поранень внаслідок російської військової агресії.
За даними поліції:
- 590 дорослих та 46 дітей — отримали поранення;
- 594 дорослих та пʼятеро дітей — загинули.
Інфографіка: Єлизавета Меньшикова/Суспільне Харків
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