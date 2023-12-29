НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Харківській області у 2023 році внаслідок війни загинули п'ятеро дітей та 594 дорослих: дані поліції
ДІТИВторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬНАСЕЛЕННЯОбстрілиРегіони

У Харківській області у 2023 році внаслідок війни загинули п'ятеро дітей та 594 дорослих: дані поліції

Інфографіка
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Харківській області у 2023 році внаслідок війни загинули п'ятеро дітей та 594 дорослих: дані поліції
Памʼятник загиблим дітям у Харкові, листопад 2023 року. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

У Харківській області внаслідок бойових дій з 1 січня 2023 року загинули пʼятеро дітей, 46 — зазнали поранень.

Про це Суспільне Харків розказали у поліції Харківщини у відповіді на запит.

Станом на 28 грудня, відомо, що протягом 2023 року 1235 людей загинули чи зазнали поранень внаслідок російської військової агресії.

За даними поліції:

  • 590 дорослих та 46 дітей — отримали поранення;
  • 594 дорослих та пʼятеро дітей — загинули.
У Харківській області у 2023 році внаслідок війни загинули п'ятеро дітей та 594 дорослих: дані поліції
Інфографіка: Єлизавета Меньшикова/Суспільне Харків

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Четверо дітей з Сумщини у 2023 році загинули через атаки російської армії
Четверо дітей з Сумщини у 2023 році загинули через атаки російської армії
В Обухові підліток підірвав гранату у під'їзді багатоповерхівки, його затримали
В Обухові підліток підірвав гранату у під'їзді багатоповерхівки, є постраждалі
У Черкасах розширили перелік родин, які мають право отримувати виплати на дітей
У Черкасах розширили перелік родин, які мають право отримувати виплати на дітей
На початок