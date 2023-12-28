НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Малий та середній бізнес. На Миколаївщині протягом 2023 року працюють понад 65 відсотків підприємств
ЕКОНОМІКАГРОШІБІЗНЕСРегіони

Малий та середній бізнес. На Миколаївщині протягом 2023 року працюють понад 65 відсотків підприємств

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Миколаївській області станом на грудень 2023 року продовжують працювати понад 65 відсотків підприємств малого та середнього бізнесу. Майже 22 відсотки — переїхали до інших регіонів України та 13 відсотків — повністю припинили свою діяльність.

Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник Миколаївського центру підтримки бізнесу та економічного розвитку Артем Ващиленко.

За його словами, дослідження стану підприємств Миколаєва здійснили за підтримки німецької компанії "Джі Ай Зет", уряду Німеччини та Європейського союзу в рамках проєкту "І Ю фо бізнес".

У дослідженні взяли участь 500 підприємств, що діють у 15 галузях економіки — від сфери послуг до суднобудування. Серед причин тимчасового припинення роботи підприємці називають знищення виробничих потужностей, втрату ринків і постачальників та брак кадрів. Одним з основних результатів дослідження Артем Ващиленко називає оптимістичні настрої підприємців.

"Фактично планують зберегти діяльність на теперішньому рівні близько 29 відсотків. При цьому розширити власний бізнес планують ще 26 відсотків (підприємців — ред.). А 17 відсотків планують випуск нових продуктів або реалізацію нових видів товарів. І ще 12 відсотків планують відновити бізнес — це з тих, хто свій бізнес припиняв", — розповідає Артем Ващиленко.

Малий та середній бізнес. На Миколаївщині протягом 2023 року працюють понад 65 відсотків підприємств
Малий бізнес. Українець турецького походження Мустафа Дургун з Миколаєва продовжує відновлювати свої пекарні після влучань російських ракет та окупації. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Ще п'ять відсотків, каже керівник центру, планують змінити профіль діяльності. Від 26 до 30 відсотків підприємств у різних галузях планують зберегти діяльність на нинішньому рівні, ще від 23 до 27 відсотків бажають розширити асортимент продукції чи послуг.

"Безумовно, перший чинник (фактори, які заважають бізнесу — ред.) близько 30 відсотків — це непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку. Розуміємо, що ключовий показник, що впливає — це безпекова ситуація, ситуація військова. Але непрогнозованість є для бізнесу сьогодні дуже важливим фактором", — каже директор центру підтримки бізнесу.

Малий та середній бізнес. На Миколаївщині протягом 2023 року працюють понад 65 відсотків підприємств
Бізнес ветеранів. Дружина учасника АТО Олександра Логвінова працює у їхній сімейній ветклініці, у відкритті якої допомогли програми підтримки ветеранів. Родина чекає на отримання грошей за державним грантом для придбання нового обладнання. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Керівник Миколаївського осередку "Спілки економістів України" Олексій Мірошниченко говорить, що у 2023 році відбулися позитивні економічні зміни, у порівнянні з 2022 роком.

"Ситуація в країні є більш стабільною, стабілізовані фінансові процеси. Немає очікування зростання вартості, немає цих інфляційних очікувань, пертурбацій великих, немає паніки. Це дуже добре", — розповідає Олексій Мірошниченко.

Малий та середній бізнес. На Миколаївщині протягом 2023 року працюють понад 65 відсотків підприємств
Стан бізнесу в Миколаєві. Презентація Програми підтримки стійкості миколаївського бізнесу

За словами голови осередку, внаслідок великого обсягу емісії — друку не підкріплених виробництвом гривень 2022 року, зросла інфляція та знизився загальний рівень життя українців.

"Вони (росіяни — ред.) спеціально цілять в об’єкти енергозабезпечення, у промислові об’єкти для того, щоб просто зруйнувати цей економічний потенціал. Щоб навіть, якщо вони не можуть втримати, хочуть залишити просто випалене поле. Але в цій ситуації — це різне цивілізаційне мислення: все те, що розбивають зараз росіяни — буде відновлене. І буде відновлення за зовсім іншими технологіями: воно буде нове, більш енергоефективне, більш конкурентоспроможне", — говорить голова миколаївського осередку "Спілки економістів України".

Мінусом для Миколаївщини є те, що наші порти досі не залучені в експорті української аграрної продукції. Багато миколаївських підприємств IT-сфери переїхали до інших регіонів. Промислові підприємства області постраждали від російських обстрілів.
Малий та середній бізнес. На Миколаївщині протягом 2023 року працюють понад 65 відсотків підприємств
Керівник Миколаївського осередку "Спілки економістів України" Олексій Мірошниченко. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

У Департаменті економіки Миколаївської ОВА кореспондентам Суспільного повідомили, що за 2023 рік єдина галузь економіки області, яка має позитивну тенденцію зростання — це "Водопостачання, каналізація, поводження з відходами".

Її обсяги зросли у понад два рази та становили 126 мільйонів гривень. За інформацією департаменту, у січні-жовтні 2023 року з Миколаївщини експортували товарів на суму 892 мільйони 100 тисяч доларів — 66,2 відсотка порівняно з 2022 роком. А імпортовано на суму — 463 мільйони 400 тисяч доларів — 70 відсотків торішнього показника. Позитивне сальдо — перевага продажу з області над закупівлею склало 428 мільйонів 700 тисяч доларів.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Працівник поправляє український прапор в Європарламенті
Ордер на арешт Путіна, переговори про вступ до ЄС, новий календар — топ перемог року від урядовців та лідерів думок
Бюджет Волині 2024
Затвердили бюджет Волині на 2024 рік: на що вистачить коштів
Збіжжя на складі та посіви озимини
Аграрна Кіровоградщина: здобутки та втрати 2023 року
цукор
На Вінниччині виробили 400 тисяч тонн цукру
На початок