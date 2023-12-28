У Миколаївській області станом на грудень 2023 року продовжують працювати понад 65 відсотків підприємств малого та середнього бізнесу. Майже 22 відсотки — переїхали до інших регіонів України та 13 відсотків — повністю припинили свою діяльність.

Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник Миколаївського центру підтримки бізнесу та економічного розвитку Артем Ващиленко.

За його словами, дослідження стану підприємств Миколаєва здійснили за підтримки німецької компанії "Джі Ай Зет", уряду Німеччини та Європейського союзу в рамках проєкту "І Ю фо бізнес".

У дослідженні взяли участь 500 підприємств, що діють у 15 галузях економіки — від сфери послуг до суднобудування. Серед причин тимчасового припинення роботи підприємці називають знищення виробничих потужностей, втрату ринків і постачальників та брак кадрів. Одним з основних результатів дослідження Артем Ващиленко називає оптимістичні настрої підприємців.

"Фактично планують зберегти діяльність на теперішньому рівні близько 29 відсотків. При цьому розширити власний бізнес планують ще 26 відсотків (підприємців — ред.). А 17 відсотків планують випуск нових продуктів або реалізацію нових видів товарів. І ще 12 відсотків планують відновити бізнес — це з тих, хто свій бізнес припиняв", — розповідає Артем Ващиленко.

Малий бізнес. Українець турецького походження Мустафа Дургун з Миколаєва продовжує відновлювати свої пекарні після влучань російських ракет та окупації. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Ще п'ять відсотків, каже керівник центру, планують змінити профіль діяльності. Від 26 до 30 відсотків підприємств у різних галузях планують зберегти діяльність на нинішньому рівні, ще від 23 до 27 відсотків бажають розширити асортимент продукції чи послуг.

"Безумовно, перший чинник (фактори, які заважають бізнесу — ред.) близько 30 відсотків — це непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку. Розуміємо, що ключовий показник, що впливає — це безпекова ситуація, ситуація військова. Але непрогнозованість є для бізнесу сьогодні дуже важливим фактором", — каже директор центру підтримки бізнесу.

Бізнес ветеранів. Дружина учасника АТО Олександра Логвінова працює у їхній сімейній ветклініці, у відкритті якої допомогли програми підтримки ветеранів. Родина чекає на отримання грошей за державним грантом для придбання нового обладнання. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Керівник Миколаївського осередку "Спілки економістів України" Олексій Мірошниченко говорить, що у 2023 році відбулися позитивні економічні зміни, у порівнянні з 2022 роком.

"Ситуація в країні є більш стабільною, стабілізовані фінансові процеси. Немає очікування зростання вартості, немає цих інфляційних очікувань, пертурбацій великих, немає паніки. Це дуже добре", — розповідає Олексій Мірошниченко.

Стан бізнесу в Миколаєві. Презентація Програми підтримки стійкості миколаївського бізнесу

За словами голови осередку, внаслідок великого обсягу емісії — друку не підкріплених виробництвом гривень 2022 року, зросла інфляція та знизився загальний рівень життя українців.

"Вони (росіяни — ред.) спеціально цілять в об’єкти енергозабезпечення, у промислові об’єкти для того, щоб просто зруйнувати цей економічний потенціал. Щоб навіть, якщо вони не можуть втримати, хочуть залишити просто випалене поле. Але в цій ситуації — це різне цивілізаційне мислення: все те, що розбивають зараз росіяни — буде відновлене. І буде відновлення за зовсім іншими технологіями: воно буде нове, більш енергоефективне, більш конкурентоспроможне", — говорить голова миколаївського осередку "Спілки економістів України".

Мінусом для Миколаївщини є те, що наші порти досі не залучені в експорті української аграрної продукції. Багато миколаївських підприємств IT-сфери переїхали до інших регіонів. Промислові підприємства області постраждали від російських обстрілів.

Керівник Миколаївського осередку "Спілки економістів України" Олексій Мірошниченко. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

У Департаменті економіки Миколаївської ОВА кореспондентам Суспільного повідомили, що за 2023 рік єдина галузь економіки області, яка має позитивну тенденцію зростання — це "Водопостачання, каналізація, поводження з відходами".

Її обсяги зросли у понад два рази та становили 126 мільйонів гривень. За інформацією департаменту, у січні-жовтні 2023 року з Миколаївщини експортували товарів на суму 892 мільйони 100 тисяч доларів — 66,2 відсотка порівняно з 2022 роком. А імпортовано на суму — 463 мільйони 400 тисяч доларів — 70 відсотків торішнього показника. Позитивне сальдо — перевага продажу з області над закупівлею склало 428 мільйонів 700 тисяч доларів.

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