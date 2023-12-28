У Харкові попрощалися з парамедиком Даніїлом "Тиквою" Жмуйдовим

27 грудня в Харкові помер бойовий медик й інструктор Даніїл Жмуйдов, позивний — "Тиква". Харків'янин викладав тактичну медицину для цивільних і військових. У складі Першого добровольчого мобільного шпиталю працював на фронті.

Про смерть повідомила пресслужба Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова

"Був справжнім другом, чудовою людиною, глибоко відданим своїй країні та своєму народові патріотом. Сьогодні друг "Тиква" мав приїхати на свою чергову ротацію. Але, на жаль, він більше ніколи не поїде з нами на фронт", — сказано в повідомленні.

У померлого лишилася дружина. З ним попрощалися 28 грудня.

Смерть "Тикви" на сторінці в Facebook прокоментував очільник добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко.

"Війна доганяє далеко в тилу навіть тих, хто роками воював на фронті. З нашого мартиролога ветеранів-пироговців тільки двоє загинули на війні. Решту війна наздогнала вже дома. Організми сипляться. Психіка "їде", — написав Друзенко.

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