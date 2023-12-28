НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Харкові попрощалися з парамедиком Даніїлом "Тиквою" Жмуйдовим
Вторгнення Росії в УкраїнуМЕДИЦИНАРегіони

У Харкові попрощалися з парамедиком Даніїлом "Тиквою" Жмуйдовим

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Даніїл Жмуйдов, тиква, харків, бойовий медик, парамедик
Даніїл Жмуйдов, Харків, 4 листопада 2023 року. Фото: Єлизавета Меньшикова/Суспільне Харків

27 грудня в Харкові помер бойовий медик й інструктор Даніїл Жмуйдов, позивний — "Тиква". Харків'янин викладав тактичну медицину для цивільних і військових. У складі Першого добровольчого мобільного шпиталю працював на фронті.

Про смерть повідомила пресслужба Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова

"Був справжнім другом, чудовою людиною, глибоко відданим своїй країні та своєму народові патріотом. Сьогодні друг "Тиква" мав приїхати на свою чергову ротацію. Але, на жаль, він більше ніколи не поїде з нами на фронт", — сказано в повідомленні.

У померлого лишилася дружина. З ним попрощалися 28 грудня.

Смерть "Тикви" на сторінці в Facebook прокоментував очільник добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко.

"Війна доганяє далеко в тилу навіть тих, хто роками воював на фронті. З нашого мартиролога ветеранів-пироговців тільки двоє загинули на війні. Решту війна наздогнала вже дома. Організми сипляться. Психіка "їде", — написав Друзенко.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
харків
У Харкові пролунали вибухи, є поранені та влучання у будинки. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
На початок