Напередодні свята ціни на базові продукти у Дніпрі зросли. На деякі товари – на 15-20 відсотків. Про це повідомив економіст Олег Пендзин. Особливо, каже, зростають у ціні м’ясні вироби.

Жителька Дніпра Катерина Суспільному розповіла: продукти обирає ретельно – вони мають бути якісними, але коштувати не дорого.

"Взяла два види ковбаси – сервелат і брауншвейзька. Одна йде по акції, а іншу ми полюбляємо. Тому взяла, щоб була різноманітна нарізка, на стіл для родини. Я думаю нам вистачить", – каже жінка.

Жителька Дніпра Катерина. Фото: Суспільне Дніпро

Катерина каже: зараз ціни для її родинного бюджету достатньо помірні.

"Ковбаси, сири – все можна вибрати на будь-який гаманець, я б сказала так. Є великим плюсом, що зараз йде дуже багато акцій. Ціна всього кошику я думаю десь гривень 800 у мене", – розповіла Катерина.

Олена – продавчиня м’яса на центральному ринку Дніпра. Жінка розповідає: до Нового року попит на її продукцію зростає, а разом з ним і ціни.

"Зараз, звісно, сало трішки впало в ціні. А було раніше і двісті і триста гривень. Але зараз вже можна за 150 гривень купити доброго сала. М’ясо подорожчало, бо всі на Новий рік хочуть ошийок, відбивну. Минулий рік було трішки дорожче. Зараз люди трішки менше заробляють, трішки менше в них грошей. Тому трохи дешевше м’ясо впало. Минулого року м’ясо в нас було і 250, і 240. Зараз – 180-200", – каже продавчиня.

Економіст Олег Пендзин розповідає: напередодні зимових свят ціни на продукти зазвичай зростають через збільшення попиту. У цьому році на вартість також вплинуло зменшення кількості товару.

"Ми маємо розуміти, що в нас зменшився загальний обсяг пропозиції в зв’язку з тим, що відійшли частково окуповані території України, на яких були розміщені і знищені в прифронтовій смузі годівельні комплекси, птахофабрики тощо. Ці речі вплинули на обсяг пропозиції, при тому що попит трішки виріс. Як наслідок маємо 13 відсотків росту", – зазначив він.

Ціни на продукти, за словами Олега Пендзина, поступово зростатимуть впродовж наступних тижнів.

Автор – Андрій Незнаєнко

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