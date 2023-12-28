Шеф-кухар з Кропивницького Василь Деревʼянко приготував традиційні для центральних регіонів України страви – січеники з судака та голубці з гречкою, запропонувавши подати їх по-новому на новорічний стіл.

Василь Деревʼянко розповів Суспільному, що, на його думку, на святковому столі мають бути страви, які готували наші предки. Він пропонує подавати їх по-новому.

"Та сама кутя, узвар, борщ, голубці, січеники. Брати старі рецепти і трохи переробляти. Щоб було і цікаво, і щось новеньке".

Січеники із судака

"Страва називається січеники, бо раніше не було м’ясорубок. Фарш робили, дрібно ріжучи ножем – сікли. Це звичайний фарш рубаний. Для цієї страви найкраще підійде біла риба – судак, сом, білий амур".

До фаршу кухар додав цибулю й вершки.

"Якщо ви любите, щоб було соковитіше, можна взяти більше цибулі або навіть сала. Але я сала не даю, а даю вершки".

З риби та цибулі шеф-кухар зробив однорідну масу, додав сіль та перець на свій смак, жовток та вершки.

"На кілограм треба грамів 150 вершків. І вимішуємо".

Василь Дерев'янко. Фото: Суспільне Кропивницький

Січеники готують на пару протягом 15 хвилин. Василь Дерев’янко подає їх з горіховим скрамблом.

"Це волоський горіх, арахіс і фундук, які ми смажимо, перебиваємо і додаємо сухарі".

За бажання, сказав, можна додати сир рикоту, перебитий із сіллю та вершками.

"Додаємо чері, запечений із часником, тимʼяном та свіжим розмарином".

Соус може бути лимонний, обліпиховий та вишнево-ягідний.

Січеники із судака від Василя Дерев'янка. Фото: Суспільне Кропивницький

Голубці з гречкою та свининою

Складові фаршу: гречка, свинина (жирна частина – ошийок), пасерована цибуля, сіль, перець, коріандр, копчена паприка. Листя капусти слід заздалегідь обробити окропом чи парою.

Для гарніру до голубців Василь Дерев’янко використав запечений фенхель та гриби.