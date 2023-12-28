Шеф-кухар з Кропивницького Василь Деревʼянко приготував традиційні для центральних регіонів України страви – січеники з судака та голубці з гречкою, запропонувавши подати їх по-новому на новорічний стіл.
Василь Деревʼянко розповів Суспільному, що, на його думку, на святковому столі мають бути страви, які готували наші предки. Він пропонує подавати їх по-новому.
"Та сама кутя, узвар, борщ, голубці, січеники. Брати старі рецепти і трохи переробляти. Щоб було і цікаво, і щось новеньке".
Січеники із судака
"Страва називається січеники, бо раніше не було м’ясорубок. Фарш робили, дрібно ріжучи ножем – сікли. Це звичайний фарш рубаний. Для цієї страви найкраще підійде біла риба – судак, сом, білий амур".
До фаршу кухар додав цибулю й вершки.
"Якщо ви любите, щоб було соковитіше, можна взяти більше цибулі або навіть сала. Але я сала не даю, а даю вершки".
З риби та цибулі шеф-кухар зробив однорідну масу, додав сіль та перець на свій смак, жовток та вершки.
"На кілограм треба грамів 150 вершків. І вимішуємо".
Січеники готують на пару протягом 15 хвилин. Василь Дерев’янко подає їх з горіховим скрамблом.
"Це волоський горіх, арахіс і фундук, які ми смажимо, перебиваємо і додаємо сухарі".
За бажання, сказав, можна додати сир рикоту, перебитий із сіллю та вершками.
"Додаємо чері, запечений із часником, тимʼяном та свіжим розмарином".
Соус може бути лимонний, обліпиховий та вишнево-ягідний.
Голубці з гречкою та свининою
Складові фаршу: гречка, свинина (жирна частина – ошийок), пасерована цибуля, сіль, перець, коріандр, копчена паприка. Листя капусти слід заздалегідь обробити окропом чи парою.
Для гарніру до голубців Василь Дерев’янко використав запечений фенхель та гриби.