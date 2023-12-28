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Двоє освітянок з Кіровоградщини отримають по 160 тисяч від Верховної Ради України
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Двоє освітянок з Кіровоградщини отримають по 160 тисяч від Верховної Ради України

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Вікторія Алєксеєвець та Світлана Кушнєрова
Вікторія Алєксеєвець (ліворуч) та Світлана Кушнєрова (праворуч). Колаж: Суспільне Кропивницький

Заступниця директора професійного ліцею Вікторія Алєксеєвець та вчителька ліцею-інтернату Світлана Кушнєрова з Кропивницького стали лавреатками щорічної премії Верховної Ради України.

Перелік з 44 лавреатів премії міститься у парламентській постанові від 20 грудня 2023 року, яку підтримали 299 народних депутатів України. Премію отримають 29 жінок та 15 чоловіків. Серед них двоє кропивничанок – заступниця директора з навчально-виховної роботи Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі Вікторія Алєксеєвець та вчителька історії Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату, наукова керівниця обласної Малої академії наук Світлана Кушнєрова.

За інформацією з сайту Верховної Ради, сума кожної премії дорівнює 60 прожитковим мінімумам для працездатних осіб і становить 161 тисячу 40 гривень.

"Ухвалення Постанови сприятиме підвищенню авторитету та престижу педагогічних працівників та їх ролі в суспільстві, фінансовому забезпеченню педагогів-переможців конкурсного відбору, створенню умов для реалізації інтелектуального потенціалу педагогів в їх сфері діяльності, заохоченню педагогічних працівників до творчої, результативної праці".

Відбирали та висували кандидатів для преміювання обласні ради. Вони ж подавали клопотання до Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій для ухвалення відповідного рішення.

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