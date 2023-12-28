Жителям деокупованого села Студенок, яке розташоване на межі Харківщини та Донеччини, волонтери привезли дрова: кожній родині — по два складометри. До населеного пункту повернулася майже половина людей, які виїхали після повномасштабного вторгнення.

Забезпечити дровами у Студенку потрібно 150 домоволодінь, розповів виконувач обов'язків старости села Сергій Кохан.

"Для людей, які не отримували грошового забезпечення на дрова, ми зараз знаходимо інші благодійні організації, які допоможуть нашим людям перезимувати, тому що ліси заміновані. Люди всі повернулися в складні життєві умови. Будинки розмародерені, роботи немає", — пояснив Кохан.

В.о. старости Студенка Сергій Кохан Харківська область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"На жаль, із запізненням, бо вже зима. Не на всіх. Це перша партія — сорок домоволодінь зі 150 отримають ці дрова. В новому році підуть по 1-2 машини на тиждень будемо видавати".

Волонтери привезли дрова для жителів деокупованого села Студенок, Харківська область, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Дрова привезли волонтери фонду "Схід SOS". Місцева жителька Катерина Артюшина отримує дрова вперше. Жінка розповіла, що повернулась до селища пів року тому, була в евакуації у Львові.

"В Ізюмі вже так сильно бахало і тут вже почало прилітати, і дитина боялася. Тому ми виїхали одразу на евакуаційному потязі до Львова. Нам треба дрова, щоб в хаті тепло. Тим більше ми живемо не у своїй хаті, там більше дров йде. Якби ще світло не вимикали. Це дуже нам допомогло", — поділилась Катерина.

Жителька Студенка Катерина Артюшина, Харківська область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Волонтери привезли дрова для жителів деокупованого села Студенок, Харківська область, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Волонтери фонду "Схід SOS" допомагають деокупованим та прифронтовим громадам.

Дрова, деокуповане село Студенок, Харківська область, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Благодійні організації допомагають і відновлювати селище, розповідає Сергій Кохан.

"Повністю відновлюють людям дахи, "тепловий контур", вікна вставляють, двері. Це дуже велика робота. Працюють підрядники над цим всім. У нас десь близько 4 тисяч шиферу було завезено людям видано", — розповів Сергій Кохан.

Волонтери привезли дрова для жителів деокупованого села Студенок, Харківська область, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

У селі наразі живуть близько семисот жителів. За словами старости, це близько половини жителів Студенка до повномасштабного вторгнення.

Дрова, деокуповане село Студенок, Харківська область, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

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