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Земельні ділянки на Черкащині, якими володіють росіяни і білоруси, повернуть державі
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Земельні ділянки на Черкащині, якими володіють росіяни і білоруси, повернуть державі

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37 позовних заяв про конфіскацію у іноземців земельних ділянок спрямували прокурори Черкащини у 2023 році. Їхня вартість становить майже чотири мільйони гривень.

21 земельну ділянку вже конфіскували, повідомила Суспільному речниця прокуратури області Богдана Кулик.

"Упродовж 2023 року до місцевих судів Черкаської області прокурори скерували 37 позовних заяв про конфіскаціюЗа законодавством України іноземцям заборонено отримувати та мати у власності землі сільськогосподарського призначення. Отримавши такі землі у спадок, людина, яка не є громадянином України, зобов’язана упродовж одного року з моменту набуття права власності на земельну ділянку здійснити її відчуження іншій фізичній чи юридичній особі України. У разі невиконання цієї вимоги закону, земельні ділянки підлягають конфіскації за рішенням суду. у громадян іноземних держав, зокрема Російської Федерації та Республіки Білорусь, земельних ділянок загальною площею понад 78 гектарів, вартість яких становить майже чотири мільйони гривень", — розповіла речниця прокуратури Черкаської області.

21 позов вже задовольнили та ухвалили рішення про конфіскацію ділянок площею близько 43 гектарів, вартістю 2,5 мільйона гривень.

За рештою позовів ще триває судовий розгляд, додала Богдана Кулик.

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