НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У двох дитсадках на Кіровоградщині встановлять сонячні панелі
ДИТСАДОКДІТИОСВІТАКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИГРОШІРегіони

У двох дитсадках на Кіровоградщині встановлять сонячні панелі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
сонячна панель
Встановлення сонячної панелі. Ілюстративне фото: Pixabay

У двох дитячих садках Кіровоградської області встановлять сонячні панелі. Мова йде про дошкільні навчальні заклади з міста Помічна Новоукраїнського району та селища Устинівка Кропивницького району, які перемогли у проєкті "Енергія Сонця для діточок" від Державного агенства з енергоефективності та енергозбереження України.

Заявки на участь у конкурсі подали 120 громад. Переможцями обрали 18 дитсадків, два з них – з Кіровоградщини. У рамках проєкту ці заклади отримають геліосистемиСистема, яка дозволяє збирати енергію сонця колектором та перетворювати її на теплову енергію, передаючи у теплообмінник, де циркулює рідина (теплоносій). для безперебійного гарячого водопостачання впродовж року. Їх вартість – 20 тисяч євро.

Дитячий садок №1 "Ясочка", що у Помічній, розрахований на 110 місць. Мають облаштоване укриття, тож вихованці навчаються очно, розповіла Суспільному керівниця відділу освіти міськради Ніна Семашко. Згідно з умовами конкурсу, обстежили дах, де будуть облаштовувати геліосистему для нагрівання води.

"У кожній з шести груп у нас стоять бойлери, у закладі працюють харчоблок та пральня, діти харчуються. Лише після одного прийому їжі потрібно помити 900 тарілок. Тому, встановивши сонячні панелі, ми будемо суттєво заощаджувати. В рік — майже 150 тисяч гривень. Адже на сьогодні платимо за кіловат електрики та розподіл електричної енергії більше семи гривень. Натомість ці гроші зможемо витратити для покращення умов та матеріальної бази у дитсадку".

У шести групах Устинівського дитсадка навчаються 90 вихованців. Нині у громаді готуються замовляти проєктно-кошторисну документацію на доставку та встановлення обладнання, сказала начальниця селищного відділу освіти Ірина Кам'яна. Це є обов'язковою умовою конкурсу.

"Ці роботи маємо виконати за рахунок місцевого бюджету. За попередніми підрахунками, це близько 15% вартості геліоситеми – 130 тисяч гривень. Орієнтовно, дитсадок буде забезпечений двома кубами гарячої води на день. А влітку ще й залишатиметься запас".

На поставку геліосистеми в Устинівці очікують у березні 2024 року.

"Якщо добре спрацюємо, то вже до літа, думаю, сонячні панелі будуть встановлені у нас", – сказала Ірина Кам'яна.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Ракетна атака РФ по Києву: як оформити компенсації власникам пошкодженого житла
Ракетна атака РФ по Києву: куди звертатись власникам пошкодженого житла
На Київщині відкрили новий дитсадочок
На Київщині відкрили новий дитсадочок
У Славутичі почали будувати укриття для дитсадка "Теремок"
У Славутичі стартувало будівництво укриття для одного з дитсадків
В оновленому укритті столичної школи стартував проєкт &quot;Залізне здоров'я&quot;
В оновленому укритті столичної школи стартував проєкт "Залізне здоров'я"
На початок