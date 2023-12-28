У двох дитсадках на Кіровоградщині встановлять сонячні панелі

У двох дитячих садках Кіровоградської області встановлять сонячні панелі. Мова йде про дошкільні навчальні заклади з міста Помічна Новоукраїнського району та селища Устинівка Кропивницького району, які перемогли у проєкті "Енергія Сонця для діточок" від Державного агенства з енергоефективності та енергозбереження України.

Заявки на участь у конкурсі подали 120 громад. Переможцями обрали 18 дитсадків, два з них – з Кіровоградщини. У рамках проєкту ці заклади отримають геліосистеми для безперебійного гарячого водопостачання впродовж року. Їх вартість – 20 тисяч євро.

Дитячий садок №1 "Ясочка", що у Помічній, розрахований на 110 місць. Мають облаштоване укриття, тож вихованці навчаються очно, розповіла Суспільному керівниця відділу освіти міськради Ніна Семашко. Згідно з умовами конкурсу, обстежили дах, де будуть облаштовувати геліосистему для нагрівання води.

"У кожній з шести груп у нас стоять бойлери, у закладі працюють харчоблок та пральня, діти харчуються. Лише після одного прийому їжі потрібно помити 900 тарілок. Тому, встановивши сонячні панелі, ми будемо суттєво заощаджувати. В рік — майже 150 тисяч гривень. Адже на сьогодні платимо за кіловат електрики та розподіл електричної енергії більше семи гривень. Натомість ці гроші зможемо витратити для покращення умов та матеріальної бази у дитсадку".

У шести групах Устинівського дитсадка навчаються 90 вихованців. Нині у громаді готуються замовляти проєктно-кошторисну документацію на доставку та встановлення обладнання, сказала начальниця селищного відділу освіти Ірина Кам'яна. Це є обов'язковою умовою конкурсу.

"Ці роботи маємо виконати за рахунок місцевого бюджету. За попередніми підрахунками, це близько 15% вартості геліоситеми – 130 тисяч гривень. Орієнтовно, дитсадок буде забезпечений двома кубами гарячої води на день. А влітку ще й залишатиметься запас".

На поставку геліосистеми в Устинівці очікують у березні 2024 року.

"Якщо добре спрацюємо, то вже до літа, думаю, сонячні панелі будуть встановлені у нас", – сказала Ірина Кам'яна.