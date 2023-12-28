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На Волині майстрині-волонтерки сплели понад 400 пар теплих шкарпеток для військових
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На Волині майстрині-волонтерки сплели понад 400 пар теплих шкарпеток для військових

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Майстрині в'яжуть шкарпетки
Майстрині у місті Володимирі, які в'яжуть шкарпетки для бійців, грудень 2023 року . Фото: Володимирська міська рада

У місті Володимирі 20 жінок-рукодільниць, серед яких місцеві жительки та переселенки, зв'язали 403 пари теплих шкарпеток, котрі через волонтерів передали волинським захисникам на передову.

Як повідомили на сайті міської ради, при бібліотеці-філії № 2 волонтерки організували творчу майстерню "П’ятниця".

Щоп'ятниці впродовж року жінки приходили в книгозбірню поспілкуватися та сплести різнокольорові шкарпетки.

На Волині майстрині-волонтерки сплели понад 400 пар теплих шкарпеток для військових
Шкарпетки, які сплели майстрині у Володимирі для військовослужбовців. Фото: Володимирська міська рада

Нитки майстрині отримують, розпускаючи в’язані шарфи, шапки, светри, які приносять володимирчани в бібліотеку чи купляють необхідне у магазинах з вживаними речами. До кожної пари зв’язаних шкарпеток кладуть цукерки, дитячі малюнки, ляльки-обереги, а також молитви, написані від руки місцевою жителькою Валентиною Марчак.

Окрім в’язання, активістки творчої майстерні займаються збором одягу, засобів гігієни для бійців, які проходять лікування й реабілітацію у госпіталях.

На Волині майстрині-волонтерки сплели понад 400 пар теплих шкарпеток для військових
Майстрині у бібліотеці плетуть теплі шкарпетки на передову. Фото: Володимирська міська рада

Творча майстерня у бібліотеці працює щоп’ятниці з 14:00 до 15:00. Як додали в міськраді, долучитися до в'язання шкарпеток бійцям можуть всі охочі, взявши з собою спиці.

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