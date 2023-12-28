Бюджет Львівської області на 2024 рік одноосібно затвердив начальник ЛОВА Максим Козицький. Минулого року бюджет області також не затверджували депутати облради. А от знайти компроміс для затвердження на сесії міської ради бюджету Львівської громади – було не просто.

Про це Суспільному розповів керівник проєктів у сфері виборів та місцевого самоврядування Громадянської мережі "Опора" Тарас Радь. Політолог підбив підсумки політичного життя на Львівщині у 2023 році.

Розломи між ЛОВА та ЛОР

"Це пов’язане з протистоянням на кількох рівнях: на рівні керівництва Львівської обласної ради й Львівської обласної військової адміністрації; протистояння міжпартійне, між "Слугою народу" в особі начальника обласної військової адміністрації та колишнього керівника партії "Європейська солідарність", яка тепер перебуває в опозиції. А також внутрішньопартійні протистояння. В підсумку це призвело до того, що Львівська обласна рада дуже часто не спроможна ухвалювати жодних рішень. І це знецінення найкраще продемонструвала практика прийняття бюджету Львівської області на 2023 та 2024 роки, які одноосібно затвердив начальник військової адміністрації Максим Козицький", – зазначає політолог.

За його словами, формально начальник Львівської обласної військової адміністрації не порушує законодавство: він посилається на правовий режим воєнного стану, який дає можливість начальникам військової адміністрації одноосібно затверджувати бюджет на підпорядкованій їм території.

"Але це – тиловий район. Очевидно, для політичної та суспільної єдности було б корисно знайти рішення погодження цього бюджету депутатським корпусом. Депутати – це представники громади і їх – обрали, на відміну від начальника адміністрації, якого призначає президент", – каже Тарас Радь.

Він наголошує, що проблеми протистояння між Львівської обласною радою та Львівською обласною адміністрацією розпочалися не у лютому 2023 року, а на початку 2021 року, коли ситуативна більшість, сформована в обласній раді у 2020 році, почала розсипатися.

"А у 2022 році ці непорозуміння проросли у великі розлами. Наслідком чого є обезголовлена обласна рада; позбавлені повноважень шість депутатів обласної ради, яких понад рік Львівська обласна територіальна виборча комісія не заміщувала наступними за списком. Єдиний прогрес, що у жовтні 2023 року троє з цих шести депутатів склали присягу. А ще троє перебувають у підвішеному стані, ЦВК саботує заміщення цих депутатів. Також нагадаю, що у нас на підході ще два депутати, які також склали повноваження, але обласна рада все ще не може підтримати ці заяви. А також ще є чотири депутати, які вже протягом двох років оскаржують у суді рішення Української Галицької партії про позбавлення їх мандатів. Разом – 9 депутатів", – говорить керівник проєктів у сфері виборів та місцевого самоврядування Громадянської мережі "Опора".

Тарас Радь запевняє, що коли всі депутати, які перебувають у "підвішеному" стані, таки складуть присягу, то розклад сил у Львівській обласній раді не зміниться. За його словами, трохи посилиться "Європейська солідарність". Але ця партія і так є внутрішньо роздрібнена та залишається в опозиції.

"Для одноосібної більшості їм бракує голосів. А з іншими фракціями їм нелегко домовитися. Інші фракції набагато менші, але кожна з них має свої зауваження та претензії. Відповідно, не існує жодного постійного союзу між партіями, це все – ситуативно, на окремі голосування. Кожна з дев’яти фракцій займає відсторонену одноосібницьку позицію, має свої інтереси й час від часу об’єднується з іншими для окремих голосувань. Також нагадаю, що зараз обов’язки голови обласної ради виконує Юрій Холод, представник партії "Слуга народу". То ж все керівництво у Львівській області перебуває у руках партії влади", – пояснює він.

Фахівець каже, що така ситуація, коли обласна рада є неспроможною, цілком влаштовує керівництво Львівської області: депутатський корпус перестає бути суперником на політичній арені. А військова адміністрація отримує більше можливостей для управління. І як приклад, прийняття одноосібно бюджету на 2024 рік.

На наступний рік Тарас Радь прогнозує, що ще більше депутатів Львівської обласної ради складуть свої мандати; Юрій Холод продовжуватиме виконувати обов’язки голови облради. А ось Максим Козицький може змінити своїх заступників. Але це на політичний процес не дуже впливатиме.

Львівська міська рада ділить бюджет

Що ж стосується Львівської міської ради, то протягом 2023 року вона працювала повноцінно. Хоча там були як моменти злагодженості, так і протистояння між депутатським корпусом, так і епізодичні спалахи протистояння, конфліктів, дискусії та конкуренція.

"Це нічим не відрізнялося від того, що було до повномасштабного вторгнення. 2023 рік, на відміну від 2022, суттєво різнився. Зараз ми спостерігаємо фазу гострого протистояння між депутатським корпусом та міським головою і виконавчими органами, оскільки йде дискусія про бюджет на 2024 рік (бюджет Львівської громади затвердили на сесії 27 грудня, — ред.). Кожна зі сторін намагається закласти свої пріоритети. Знайти компроміс не просто", – зазначає фахівець.

За його словами, у Львівській міській раді існує ситуативна більшість між фракцією міського голови "Об’єднання "Самопоміч" і фракцією "Європейська солідарність". Це – не постійно, але це працює.

"Практика 2023 року показала, що рішення ухвалювалися більшістю голосів. Рідко коли була якась конфронтація. Єдине питання, яке викликає протистояння, це питання бюджету. Коли кожна з фракцій відстоює своє право голосу", – говорить Тарас Радь.

Також він каже, що станом на зараз немає жодних передумов для різких змін у політичному житті Львова. Але з кожним наступним місяцем буде зростати дискусія щодо використання бюджетних коштів, взаємодії держави та місцевого самоврядування й перерозподіл бюджетних коштів на користь держави.

"Ми бачили активну дискусію восени цього роком, наслідком яких стали зміни до Бюджетного кодексу, де врізали частину місцевого бюджету. І станом на завершення 2024 року ця дискусія знов повториться. Фактично наступний рік буде роком виживання. Держава шукатиме постійно шукатиме нових ресурсів. А спроможність місцевих громад відстоювати свої інтереси у цих умовах будуть обмежуватись", – вважає керівник проєктів у сфері виборів та місцевого самоврядування Громадянської мережі "Опора".

Також, за його словами, на політичні процеси впливатимуть і бойові дії: якщо ситуація на фронтах буде стабільною, то й у Львівській області нічого особливого не зміниться; а якщо там будуть різкі зміни, то тут слід очікувати кадрові рішення та спроби обмежити місцеве самоврядування.