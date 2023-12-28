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"Якби знали, що тут житимемо, ми б і шпалери наклеїли". Велика Новосілка зимує гуртом у підвалах
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"Якби знали, що тут житимемо, ми б і шпалери наклеїли". Велика Новосілка зимує гуртом у підвалах

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Жителі селища Велика Новосілка на Донеччині зимують гуртом у підвалах, так не лише ховаються від обстрілів, а й економлять дрова. Наразі із понад п'яти тисяч людей тут залишаються 350. Як готуються до морозів у прифронтовій громаді — у репортажі.

За словами жительки Великої Новосілки Ірини, люди збирають гілки дерев, побитих обстрілами, пиляють старі дерева, крім того, деревину привозить поліція.

"Багато іде. У нас три грубки навіть. Тому поліція допомагає дровами. Що самі намагаємося якось добувати, бо зима попереду. Збираємо, пиляємо та топимо", — розповідає жінка.

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Жителька Великої Новосілки Ірина. Кадр з відео Суспільне Донбас

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Пошкоджений російськими обстрілами двоповерховий будинок, селище Велика Новосілка, Донецька область, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Ірина опікується організацією побуду у підвалі напівзруйнованої гімназії. Тут живуть та планують зимувати гуртом щонайменше 26 людей: зібрались разом, аби менше палити дров. "Зараз багато людей вдома, тому що тихо, стало менше обстрілів. Люди ходять додому: у когось будинок цілий, щось там ремонтують по дому. Може, якесь є господарство. Решта людей тут: це ті, хто не може нікуди йти", — розповіла Ірина.

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Підвал в якому живуть та ховаються від обстрілів жителі Великої Новосілки, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Кадр з відео Суспільне Донбас

У шкільному підвалі — лиш дорослі. Дітей з селища евакуювали тогоріч. У підвалі гімназії живе й 76-річна Антоніна. Розповідає, втратила свою домівку під час війни.

"Тут ліжко моє, що врятувала з дому — принесла. Шафку мені хлопці поставили, щоб кружки, ліки стояли поруч. Заряджаю тут ліхтарики. Я вже нікуди не можу поїхати — 76 років. А тут я вже звикла. Допомагають мені. У мене найтепліша кімната", — розповідає про життя у підвалі пенсіонерка.

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Жителька Великої Новосілки Антоніна. Кадр з відео Суспільне Донбас

Антоніна мала квартиру у двоповерхівці, російський снаряд пробив дах, відтоді жити у квартирі жінки неможливо, ділиться вона.

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Кадр з відео Суспільне Донбас

У підвалі іншого будинку в селищі майже два роки живуть Світлана з дочкою.

" Це був у чоловіка робочий підвал, а в мене консервація тут була. Війна застала, почали тут жити. Не готові ми були до цієї війни повністю. Якби знали, що тут житимемо, ми б і шпалери наклеїли", — ділиться жінка.

Нині родина також готується до морозних місяців, дрова заготували самостійно. "Я й донька. Самі гілки тягали, самі пиляли", — розповіла Світлана.

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Жителька Великої Новосілки Світлана. Кадр з відео Суспільне Донбас

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Пошкоджений обстрілами будинок, селище Велика Новосілка, Донецька область, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Електропостачання у громаді немає, магазини закриті, обстріли постійні. Місцева лікарня не працює з минулого року. Жителям селища медичну допомогу надають військові або екіпаж "Білий янгол".

"Медицини у нас тут нема, лікарів немає. Раптом якась допомога, якщо потрібна, можна звернутися до військових медиків. А ще дзвонимо поліції. Поліція вивозить до найближчого села. Там є лікар", — розповіла Ірина.

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Пошкоджений обстрілами будинок, селище Велика Новосілка, Донецька область, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Поліцейські також привозять у місто гуманітарну допомогу. Цього разу місцевим роздали ковдри.

Селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Житель Великої Новосілки Костянтин. Кадр з відео Суспільне Донбас

Житель Великої Новосілки Костянтин розповідає, живе у підвалі біля свого будинку разом зі своєю 80-річною мамою.

Будинок селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Зрунований обстрілами будинок Костянтина та його матері, селище Велика Новосілка, Донецька область, грудень 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами поліцейського Івана Савочкина, місцеві жителі виїжджати з селища відмовляються, обстріли тут чи не щодня. В селищі лишаються 350 людей. .

Поліція допомога селище Велика Новосілка люди життя підвали обстріли Донецька область
Поліцейський екіпажу "Білий янгол" Іван Савочкін. Кадр з відео Суспільне Донбас

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