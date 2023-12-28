Підзарядка з автономними станціями відновлення електроенергії, термопоти та марміти для гарячих перекусів у сховищах — так до можливих блекаутів підготувався Торецький професійний ліцей в релокації. Після важкої зими 2022 року, коли студенти проводили по п'ять годин на день без світла у підвалі, педагоги цьогоріч вирішили підстрахувалися.

Де заклад взяв гроші обладнання та як організував навчальний процес поза Донецьким регіоном — дізнавалося Суспільне Донбас.

З початком повномасштабного вторгнення Торецький професійний ліцей виїхав з Донецької області. Нині працює на Кіровоградщині у селі Торговиця.

Угорський проєкт на підтримку ВПО

Налагодити навчальний процес на новому місці було непросто, розповідає викладач Торецького профліцею Євген Клейно. Суттєвих клопотів у роботу додав блекаут. Альтернативні джерела живлення на цю зиму, зазначає педагог, вирішили шукати через участь у проєктах, які фінансуються міжнародними донорами.

"Через постійні аварійні відключення електрики торік, було складно користуватися оргтехнікою, гаджетами та освітлювальними приладами в гуртожитку, де у нас проходить змішана форма навчання. До того ж значну частину часу, діти перебували в укритті через часті тривоги та ще й у темний час доби — це небезпечно. Серед наших учнів є діти з особливими потребами", — розповідає Євген Клейно.

Ліцеїсти з Торецька отримали обладнання. Фото: надав Євген Клейно

У грудні цього року проєкт професійного ліцею з Торецька, який педагоги підготували спільно з ГО "Вектор розвитку та змін" міжнародні партнери підтримали. Три портативні автономні електричні станції з сонячними панелями, чотири термопоти, марміт, два бойлери непрямого нагріву — обладнання на загальну вартість у майже 275 тисяч гривень вони придбали коштом Угорської екуменічної служби допомоги.

"Тепер перебуваючи у сховищі, і наші діти, і студенти закладу, що нас приймає, зможуть зігрітися чаєм і навіть поїсти. Марміт зберігає температуру страви до 6 годин. Та й діти постійно будуть на зв'язку. Вже обладнання пройшло перевірку. На жаль, війна триває і випробували ми його одразу в сховищі, бо була тривога", — зазначає викладач переміщеного закладу.

Ліхтарі на випадок блекауту. Фото: надав Євген Клейно

Ліцей у релокації

За словами директорки закладу Інни Чернобровкіної, перш ніж зупинитися у кіровоградському селі, ліцей поїздив Україною: Київ, західний регіон, Дніпро. За час повномасштабної війни, розповідає очільниця, учнів поменшало.

"Дітей стало менше. Але ми переходимо на інші форми навчання. Тепер можна не лише бути особисто присутнім на заняттях, ми підключаємо дистанційно дітей до очних уроків. Педагогічний склад у більшості зберегли — це десь 80%. Є ті, хто не поїхали з нами чи живуть закордоном, один педагог загинув під час обстрілу Торецька", — зазначила Чернобровкіна.

На професію зварювальника в ліцеї нині навчаються самі дівчата. Фото: надав Євген Клейно

Більшість обладнання педагоги змогли вивезти, але виробничих майстерень для практичних занять не вистачає.

"Ми пишаємося нашим новим мобільним спортзалом — більшість інвентарю ми забрали з Донеччини. Там є теніс, екран, бігові доріжки. На своєму поверсі своїми силами зробили ремонт — ми ж навчаємо штукатурів та плиточників — у нас гарні вбиральні. Є домовленість з іншими закладами аби наші діти проходили практику в їхніх виробничих майстернях", — розповіла директорка.

Мобільний спортзал Торецького профліцею, який релокував до Кіровоградщини. Фото: надав Євген Клейно

Після перемоги — додому

За даними очільниці, у Торецьку приміщення закладу вцілило, але всі 150 вікон вже міняли по кілька разів через влучання російських ракет поряд з ліцеєм.

Торецьк, Донецька область. 2021 рік. Фото: Суспільне Донбас

Майстерня у ліцеї. Торцьк, 2021 рік. Фото: надав Євген Клейно

"Ми тут облаштовуємо комфортне навчання для своїх ліцеїстів, але ми знаємо, що ми мали в Торецьку: сучасна актова зала, велика спортивна, виробничі майстерні, гуртожиток. Ми перед війною тільки завершили ремонт третього поверху. Ми мріємо про перемогу і повернення в рідне місто на Донеччині", — підкреслила Інна Чернобровкіна.

Торецький професійний ліцей готує фахівців за чотирма професіями. Нині у закладі навчається 164 ліцеїсти, серед них 22 — сироти, ще 26 — мають особливі освітні потреби.

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