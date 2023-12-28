Цьогоріч, захищаючи Україну від російських загарбників, загинуло чимало закарпатських військових, серед них — Сергій Кузнєв, Дмитро Мілютін та Максим Науменко.

Суспільне Ужгород підбиває підсумки 2023-го року. У цій публікації згадуємо імена захисників, які віддали життя, боронячи Україну від російських окупантів.

Сергій Кузнєв — ветеран АТО та волонтер, який показував Закарпаття з висоти

Сергій Кузнєв впродовж 1998-2007 р. проходив військову службу у лавах Збройних Сил України в гірсько-піхотному батальйоні. Після звільнення в запас заснував власну справу, яку довелося закрити та поїхати у 2014-му році у зону АТО захищати державу від російських окупантів. Кузнєв брав участь у боях під Дебальцевим.

Він був членом команди міністерства у справах ветеранів України. Пріоритетним завданням для себе ставив надання допомоги побратимам та родинам загиблих воїнів.

Сергій Кузнєв загинув 3 листопада внаслідок ракетного удару РФ під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Він завжди був готовий усім допомогти і першим викликався на допомогу (часом нас з мамою це дико виводило з себе, бо у нього є сім'я, якій він був потрібен). Тепер у сім'ї нема його, коли він так потрібен", — написала донька Анна Кузнєва на своїй Facebook-сторінці.

"Сергій Кузнєв був одним із активних учасників, який всіма зусиллями підтримував військовослужбовців, допомагав реалізовувати в Ужгородському національному університеті впродовж 2018-2022 років міжнародний проєкт "Україна — Норвегія" — "Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні", — написав на Facebook-сторінці професор кафедри АФІП юридичного факультету УжНУ Василь Тимчак.

Фото: Сергій Кузнєв | Facebook

"Ще одна болюча втрата, ще одна неймовірно світла людина, в якій бурлило стільки життя, що хватило б на роту. Ми познайомилися в пластовій домівці, де поруч базувалася спілка ветеранів. Пам'ятаю історію, яку розповідала дітям, як наші вкрали танк", — написала у Facebook представниця закарпатського Пласту Людмила Лівак.

— То були ми! — сказав він. І ми разом сміялися з того, що перед нами так випадково намалювалася справжня легенда. Пригадую, як йому важко було перейти на українську, і як підбадьорювала, бо йому можна було пробачити все, особливо такі дрібниці, як мовні помилки. Там, де він був, завжди повітря було сповнене якимось оптимізмом і добрим гумором. Слава тобі, Герою! І вічна пам'ять!", — написала Людмила Лівак.

Сергій Кузнєв був також автором проєкту "НадКарпаття", в якому він показував краєвиди області з висоти пташиного польоту.

На початку листопада Сергій Кузнєв опублікував на своїй Facebook-сторінці відео, в якому повідомив, що під час своєї відпустки здійснив мрію — висадив 450 кущів жимолості на території майбутньої плантації.

Попращалися із захисником 9 листопада в Ужгороді. На похорон прийшли прийшли рідні, друзі, побратими та волонтери.

Дмитро Мілютін — один з найкращих артилеристів України

43-річний Дмитро Мілютін був ветераном АТО/ООС, служив артилеристом, був громадським діячем. Став на захист України у 2014-му році. Після завершення контракту був членом виконкому Виноградівської міської ради, з 24 лютого знову став до лав українського війська. Був командиром артилерійського взводу.

Дмитро Мілютін загинув 3 листопада внаслідок ракетного удару РФ під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Фото: Дмитро Мілютін | Facebook

У 2015 році президент Петро Порошенко нагородив його орденом "За мужність" III ступеня за проявлені героїзм та мужність під час захисту Батьківщини.

"Хоробро воював і ефективно нищив ворога. Він був одним із найкращих артилеристів країни, елітою українського воїнства, справжнім богом війни", — написав у Facebook про Дмитра Мілютіна експрезидент Петро Порошенко.

Попрощалися із Дмитро Мілютіним 9 листопада у Виноградові. На похорон прийшли рідні, друзі, бойові побратими, волонтери.

У Виноградові попрощалися із загиблим захисником Дмитром Мілютіним. 9 листопада, 2023-й рік. Фото: Михайло Роман | Facebook

Максим Науменко — волонтер та діджей, який грав регі

Максим Науменко народився у Донецьку. У 2014 році переїхав з дружиною до Ужгорода. Був діджеєм та громадським діячем.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим став на захист держави — долучився до прикордонної служби. Служив у 105-му прикордонному загоні імені князя Володимира Великого.

Загинув Максим Науменко 11 жовтня 2023 року у Донецькій області.

Діджей Максим Науменко. Фото: Сергій Денисенко | Facebook

"Дуже прикро, що нас покидають найталановитіші і найкращі люди. Він любив життя, любив музику і любив Україну", — опублікував на своїй Facebook-сторінці Нараз Будз.

"Неможливо повірити, що це могло статися з Максом. Людина з великим серцем і гострим почуттям справедливості. Світлий і щирий. Настільки щирий, що не вмів блефувати у іграх, і це було дуже мило. Він був другом не тільки мені, але і моїм дітям. Він був другом для всіх. Вічна памʼять, друже. Дякую тобі за все. Ми винні тобі цю перемогу", — написала на своїй Facebook-сторінці Анастасія Новікова.

"Ти один з перших, хто відправив мені тактичний рюкзак як волонтер. Згодом і сам зголосився до війська. Для нашої родини сьогодні це був удар. Ми були близькі в месенджерах, але жодного разу так і не зустрілися особисто. Ти створив свій канал в Telegram недавно… Тепер я розумію, що це було за декілька днів до твоєї загибелі. Дуже важка втрата. Вибач, що деколи не відповідав, але ти був мені дуже близький. Спочивай... P.S. Твій рідний Донецьк буде вільний. Я знаю це", — написав на власній Facebook-сторінці Роман Пелех.

Діджей Максим Науменко за пультом. Фото: Сергій Денисенко | Facebook

"Ми познайомились у 2015-му, коли робили перший фотопроєкт про переселенців. Щирий, відкритий хлопець, він дуже скоро став в Ужгороді своїм, вже мало хто згадував, що він приїхав з Донецька. Але зла іронія долі у тому, що йому судилося повернутись у рідні краї і загинути саме під Донецьком... Востаннє ми спілкувалися у лютому 2022-го. Планували вініловий сет Макса на "Ужгородській Палачінті". Він мав грати 25-го лютого, але... "Зіграєш після Перемоги, Максе!". Вже не зіграє. Клята війна. Кляті нелюди", — написав на Facebook-сторінці Сергій Денисенко.

"Макс світла людина, мій кєнт. Якось відвідала Макса в госпіталі і він сказав, що нарешті на своєму місці. Макс жив в Донецьку до 2014 року, а потім став військовим. Повірити не можу що ді-джей який робив раніше регі-сети загинув на війні. Але це нова реальність, і йдуть друзі, і я їм вдячна, але я за них плачу. Так просто не мало би бути!", — йдеться в дописі на Facebook-сторінці Аліни Шеремети.

3 листопада в Ужгороді відбулось прощання із Максимом Науменком. На похорон зібралися рідні, друзі, волонтери та військові-побратими.

Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну.

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