Суд оголосив вирок у справі про смертельну ДТП з оператором. Таксист провини не визнав

Обставини ДТП

1 червня 2018 року відеооператор агенції журналістських розслідувань "Четверта влада" Валерій Мартинюк разом з журналісткою Анною Калаур поверталися зі зйомки на таксі.

В один із моментів таксист Едуард Голюх на Renault Megane, в якому їхали пасажири, вирішив здійснити розворот у місці, де проходила подвійна суцільна лінія розмітки. У цей момент у авто в'їхав рейсовий автобус Setra. ДТП відбулося навпроти виїзду з вулиці Калинової.

Внаслідок аварії відеооператор отримав тяжкі травми та помер у лікарні. Журналістка Анна Калаур отримала травми середньої тяжкості.

У Валерія залишилося троє дітей та дружина.

Вирок суду

Суд 28 грудня визнав винним Едуарда Голюха та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Як потерпіла сторона до суду звернулася дружина Валерія Мартинюка Оксана. Подружжя виховувало трьох дітей. Також потерпілими виступили батько загиблого та журналістка Анна Калаур, яка в ДТП отримала переломи кісток обличчя та струс головного мозку. Позовники вважали винним в аварії водія таксі.

Розгляд справи тривав понад п'ять років, розповіла Суспільному Анна Калаур:

"Зараз ми задоволені вироком, п'ять років позбавлення волі — це не максимальна міра покарання за цією статтею. Я хочу, щоб іншим водіям також була наука, і вважаю це покарання справедливим".

Згідно з вироком, обвинувачений, зокрема, має виплатити пів мільйона гривень моральної компенсації дружині Валерія Мартинюка і триста тисяч батькові загиблого.

"За цей час жодної моральної, фінансової підтримки з боку обвинуваченого не було. Троє дітей залишилися сиротами, без тата. Коли сьогодні ми почули вирок, я зітхнув з облегшенням і подумав: ще на одного вбивцю на дорозі стало менше", — розповів батько оператора Валерій Мартинюк.

Едуард Голюх під час засідання заявив, що вину не визнає. Під варту його взяли у залі суду, після оголошення вироку. Чоловік та його захист має тридцятиденний термін, щоб подати апеляцію.