Новини та події Рівного та Рівненської області 28 грудня 2023 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Суд оголосив вирок у справі про смертельну ДТП з оператором. Таксист провини не визнав
Обставини ДТП
1 червня 2018 року відеооператор агенції журналістських розслідувань "Четверта влада" Валерій Мартинюк разом з журналісткою Анною Калаур поверталися зі зйомки на таксі.
В один із моментів таксист Едуард Голюх на Renault Megane, в якому їхали пасажири, вирішив здійснити розворот у місці, де проходила подвійна суцільна лінія розмітки. У цей момент у авто в'їхав рейсовий автобус Setra. ДТП відбулося навпроти виїзду з вулиці Калинової.
Внаслідок аварії відеооператор отримав тяжкі травми та помер у лікарні. Журналістка Анна Калаур отримала травми середньої тяжкості.
У Валерія залишилося троє дітей та дружина.
Вирок суду
Суд 28 грудня визнав винним Едуарда Голюха та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.
Як потерпіла сторона до суду звернулася дружина Валерія Мартинюка Оксана. Подружжя виховувало трьох дітей. Також потерпілими виступили батько загиблого та журналістка Анна Калаур, яка в ДТП отримала переломи кісток обличчя та струс головного мозку. Позовники вважали винним в аварії водія таксі.
Розгляд справи тривав понад п'ять років, розповіла Суспільному Анна Калаур:
"Зараз ми задоволені вироком, п'ять років позбавлення волі — це не максимальна міра покарання за цією статтею. Я хочу, щоб іншим водіям також була наука, і вважаю це покарання справедливим".
Згідно з вироком, обвинувачений, зокрема, має виплатити пів мільйона гривень моральної компенсації дружині Валерія Мартинюка і триста тисяч батькові загиблого.
"За цей час жодної моральної, фінансової підтримки з боку обвинуваченого не було. Троє дітей залишилися сиротами, без тата. Коли сьогодні ми почули вирок, я зітхнув з облегшенням і подумав: ще на одного вбивцю на дорозі стало менше", — розповів батько оператора Валерій Мартинюк.
Едуард Голюх під час засідання заявив, що вину не визнає. Під варту його взяли у залі суду, після оголошення вироку. Чоловік та його захист має тридцятиденний термін, щоб подати апеляцію.
У лікарні в Рівному дістали деталь конструктора зі стравоходу 4-річної дитини
У Рівненській обласній дитячій лікарні дістали іграшкового песика зі стравоходу чотирирічного хлопчика. Про це повідомили у Facebook медзакладу 28 грудня.
Як ідеться в повідомленні, це була деталь конструктора: дитина бавилась і почала червоніти й кашляти, також виникали позиви на блювання.
"Фахівці хірургічного центру провели ендоскопічне видалення стороннього тіла зі стравоходу. Дитина пробула під наглядом лікарів ще певний час і нині вже знаходиться вдома", — йдеться у повідомленні пресслужби лікарні.
У закладі нагадали, що якщо дитина проковтнула небезпечний предмет — не варто намагатися дістати його самостійно, а слід відразу викликати швидку допомогу.
У квітні 2023 року Суспільному у лікарні показали стенд із речами, які діставали з дітей раніше. За словами лікаря-ендоскопіста Юрія Антощука, найчастіше вони застрягають в стравоході або легенях. Деякі предмети потрапляли до бронхів, інші — діставали зі шлунку.
На фронті загинули Дмитро Зелений та Степан Матвійчук з Рівненщини
На війні проти РФ загинули Дмитро Зелений із Зорі та Степан Матвійчук з Бокіймівської громади, що на Рівненщині.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Дмитро Зелений
Дмитро Зелений народився у 1986 році. Проживав у селі Зоря.
Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області.
Про час та дату прощання повідомлять додатково.
Степан Матвійчук
36-ріний Степан Матвійчук проживав у селі Аршичин Бокіймівської громади.
Військовослужбовець загинув 25 грудня у Бахмутському районі Донецької області.
Похорон відбудеться у п'ятницю, 29 грудня.
Президент призначив нового голову Рівненської ОДА
Новим головою Рівненської ОДА став екскерівник районної держадміністрації, депутат облради Олександр Коваль. Він замінить на цій посаді Віталія Коваля, який очолив Фонд держмайна України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 27 грудня.
На період дії воєнного стану голова обласної державної адміністрації виконує функції начальника військової адміністрації. Його кандидатуру Кабмін погодив 12 грудня, з того часу тривала спецперевірка.
Що відомо про Олександра Коваля
Народився 12 жовтня 1987 року, освіта вища, безпартійний, місце проживання: м. Костопіль. Про це вказано на сайті обласної ради, Олександр Коваль є депутатом. До адміністративної реформи очолював Костопільську РДА, потому — Рівненську, яка об'єднала в собі Здолбунівський, Острозький, Костопільський, Рівненський, Березнівський, Гощанський та Корецький райони і став територіально найбільшим в області.
До облради як депутата Олександра Коваля обрали по територіальному виборчому округу №6 від партії "Слуга народу". Секретар постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології та земельних відносин.
У 2019 році, після призначення, Олександр Коваль у коментарі Суспільному сказав, що із Віталієм Ковалем він має одне прізвище, але вони не є родичами.
Держзрада, вивезення військовозобов'язаних тощо: скільки підозр вручила СБУ на Рівненщині у 2023 році
За 2023 рік на Рівненщині СБУ повідомила про підозру для майже 280 людей, частину з них інкримінують державну зраду, колабораціонізм, організацію вивезення військовозобов'язаних, передачу даних про ЗСУ тощо.
Про це розповіла речниця УСБУ в області Анна Свінціцька-Савчук під час брифінгу Рівненської ОДА 28 грудня.
З її слів, про підозру повідомили для 276 людей, серед них:
- 3 — за передачу даних про ЗСУ;
- 11 — за державну зраду;
- 18 — причетним до незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
- 20 — за колабораціонізм та пособництво державі-агресору;
- 24 — за виправдовування російської агресії;
- 32 — за розповсюдження комуністичної символіки;
- 42 — причетним до організації незаконного ухилення від військової служби та незаконного переправлення через державний кордон.
Анна Свінціцька-Савчук розповіла про найбільш резонансні, на думку СБУ, викриття 2023 року:
- засудили обвинуваченого у диверсії, який працював на генштаб ЗС РФ. За даними слідства, він готував підрив двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури Рівненщини. Він провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш "вразливих" місцях двох транспортних шляхів;
- 6,5 років за ґратами проведе житель Вараського району, громадянин Білорусі, який, за даними слідства, шпигував за північним кордоном України. Він має посвідку на постійне проживання в Україні і тривалий час перебував на Рівненщині. Його завданням був збір даних про оборону північних кордонів та маршрути переміщення військової техніки. Співробітники СБУ затримали його вдома, під час чергової спроби передачі розвідданих до Білорусі;
- ліквідували канал нелегального продажу зброї та боєприпасів у прикордонних регіонах України. Встановили, що потенційними клієнтами фігуранта були представники кримінальних кіл, яких він підшукував через власні зв’язки;
- СБУ та Нацполіція ліквідували шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових. За даними слідства, незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.
У Рівному нагородили кращих спортсменів і тренерів за підсумком 2023 року. Хто у списку
У Рівному нагородили кращих спортсменів області, тренерів та фахівців галузі за підсумками 2023 року. У переліку — 13 номінацій, це традиційні щорічні заходи "Герої спортивного року". Список номінантів оприлюднив голова обласної ради Андрій Карауш у Telegram 28 грудня.
Повний перелік такий:
- ️“Найкращий спортсмен року” — Дмитро Котовський, майстер спорту України міжнародного класу, 3 місце на чемпіонаті світу з фристайлу в командних змаганнях, срібний призер Кубка світу з фристайлу;
- ️“Найкраща спортсменка року” — Анастасія Новосад, Заслужений майстер спорту України, 3 місце на чемпіонаті світу з фристайлу в командних змаганнях та в особистому заліку;
- ️“Найкращий тренер року” — Лариса Нос, Заслужена тренерка України з фристайлу, тренерка Дмитра Котовського та Володимира Кушніра;
- ️“Найкраща команда року” — чоловіча команда баскетбольного клубу “Рівне”, 1 місце у Вищій лізі 2023 року, зараз – 4 місце в чемпіонаті Суперліги;
- ️“Сенсація року” — Антон Денисенко, майстер спорту України з плавання, 3 місце на Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі;
- ️“Найкращий спортивний організатор” — Володимир Соколовський, президент Рівненської обласної організації Федерації боксу України;
- ️“Сильні духом” — Анастасія Гарник, майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо серед спортсменів з порушенням зору, яка стала чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу, 1 місце на Всесвітніх іграх, 1 місце на Кубку світу;
- ️“Спортивна слава Рівненщини” — Сергій Ліщук, майстер спорту України міжнародного класу з баскетболу, президент БК “Рівне”;
- ️“Разом із олімпійцями” — Олег Жох, Заслужений майстер спорту з армспорту, десятиразовий чемпіон світу, чемпіон Європи;
- ️“Меценат спортивного року” — Володимир Ковалець, приватний підприємець;
- ️“Народний вибір” — Тимур Самедов, майстер спорту України з сумо та комбат дзю-дзюцу, 2 місце на чемпіонаті Європи з сумо серед молоді, двічі срібний призер на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби серед юніорів, срібний та бронзовий призер на чемпіонаті світу з комбат дзю-дзюцу;
- ️“Чесна гра” — чоловіча команда футзального клубу “Кардинал-Рівне”, володар Кубку України 2023 року, бронзовий призер чемпіонату України;
- ️“Об’єктивність та компетентність” — творчий колектив програми “Спортмікс” телеканалу ITV.
Також вручили посвідчення Заслуженого тренера України з веслування на байдарках і каное Леоніду Камлочуку.
Двом педагогам з Рівненщини присудили премію Верховної Ради
Із 44-х педагогів, яким у 2023 році присудили премію Верховної Ради, є двоє освітян з Рівненщини — Павло Тарасович та Алла Ярмошевич. Про це 28 грудня у своєму Telegram повідомив голова Рівнеоблради Андрій Карауш.
Клопотала про присвоєння премій обласна рада, тепер парламент ухвалив відповідну постанову.
Лавреатами стали представники двох обласних комунальних закладів, які "мають не тільки великий досвід, а й беззаперечний авторитет серед колег", написав Андрій Карауш:
- Павло Тарасович — керівник гуртка “Радіозв’язок” Рівненської Малої академії наук учнівської молоді;
- Алла Ярмошевич — директорка обласного Навчально-реабілітаційного центру в м. Рівне. Голова парламенту має вручити їм дипломи лауреатів, це також передбачає грошові винагороди.
Що це за нагорода
Як ідеться в постанові "Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти", грошова премія складає 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб кожна, це 161 040 гривень.
За задумом парламенту, премія сприятиме підвищенню авторитету та престижу педагогічних працівників та їх ролі в суспільстві, фінансовому забезпеченню педагогів, заохочення до творчої, результативної праці.
Повторно таку премію людині дати не можна.
Прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня на Рівненщині, за даними обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — невеликий дощ. Вдень — без істотних опадів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, вдень — пориви 15-18 м/с.
Температура по області: вночі — 0..5º тепла, вдень — 5..10º тепла; У Рівному вночі — 1..3º тепла, вдень — 7-9º тепла.
Пішохід помер: у поліції розповіли подробиці смертельної ДТП на Басівкутській у Рівному
У Рівному водій автомобіля збив чоловіка, коли той переходив дорогу у невстановленому місці. Травмованого рівнянина госпіталізували, попри вжиті реанімаційні заходи він помер.
Про це 28 грудня повідомила пресофіцерка поліції в області Анна Цап.
Повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Басівкутській, надійшло до поліції від медиків напередодні близько 20:40.
"Слідчий попередньо з’ясував, що 19-річний водій автомобіля Opel Vectra, житель Рівного, наїхав на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу", — зазначила пресофіцерка.
Травмованого 63-річного рівнянина доставили до лікарні, там він помер. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезий. Автомобіль вилучили.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та встановлюють обставини автопригоди.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
"Зазвичай люди на свята розслабляються": рівнян закликають здати кров для поранених
Жителів Рівненської області закликають стати донорами крові для поранених військових. Потребують донорів усіх груп.
Голова благодійного фонду "Скарбниця Надії" Мар'яна Рева розповіла Суспільному, що наразі шпиталі на сході України потребують кров усіх резусів:
"Ми маємо не забувати, завдяки кому ми маємо можливість зустрічати Різдво. На жаль, багато людей уже зайшли у свята і випадають з донорства. Зазвичай люди на свята розслабляються, багато їдять жирного, вживають алкоголь і думають: «Невже я не можу поїсти і відпочити». Але кров потрібна постійно. Тому, якщо є можливість, будь ласка, на три дні відмовтесь від алкоголю і хоча б на два дні від жирного, підіть і здайте кров".
У Рівному здати кров можна в обласному центрі служби крові, який знаходиться на вулиці С. Бандери, 31,
Прийом донорів відбувається:
- з понеділка по п'ятницю — з 8:00 до 12:30, з 13:30 до 14:30;
- перша та третя субота місяця — з 8:00 до 12:30.
Щоб дізнатися більше, потрібно звернутися за номером — 067 363 41 44.
Аудіосупровід у Рівному: що озвучують на вулицях та що у планах влади
У Рівному на 27 з 59 світлофорів встановили звукові сповіщувачі. Аудіосупроводи переходів допомагають людям, які мають порушення зору, безпечно перетинати дороги.
Про це Суспільному розповів керівник громадської організації людей з інвалідністю по зору “Генерація успішної дії” Петро Поліщук.
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