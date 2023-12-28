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"Дати росіянам чого вони хочуть — землю, але на наших умовах". У Харкові відкрилася виставка "Страва для ворога"
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"Дати росіянам чого вони хочуть — землю, але на наших умовах". У Харкові відкрилася виставка "Страва для ворога"

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У підвалі муніципальної галереї в Харкові відкрилася виставка неїстівних страв. Художниця Терра Нейдорф з Києва представила фото та інсталяції української їжі "для ворога" — із землі, каміння та отруйних рослин.

За словами авторки, виставка — її відповідь на російську агресію.

Харків Страви для ворога
Інсталяція виставки "Страви для ворога", Харків. грудень 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"Ідея цього проєкту виникла у 2022 році. Це було те, з чим я засинала, у голові почала готувати страви для ворога, щоб помститися. Я просто їх ліпила в голові, як пасочки в дитинстві. Це те, що мене заспокоювало, і я могла засинати. Взагалі, цей проєкт — це така відповідь на російську агресію. Як мисткиня, я не можу ігнорувати те, що відбувається навкруги, це мене напряму теж стосується", — розповіла Суспільне Харків Терра Нейдорф.

Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків
Страви виконанні з природних неїстівних інгредієнтів: земля, пісок, каміння, різні колючки, гілочки, будь-які мушлі, тощо. Усе, що може подразнити горло
Терра Нейдорф

Харків — друге місто після Кривого Рогу, де художниця показала свої роботи. Для виставки вона створила пʼять інсталяцій, які є стравами харківської кухні.

Харків страви для ворога
У Харкові представили виставку "Страви для ворога", грудень 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"Це квашена капуста, куліш, харківська квадратна піца, шарлотка та компот. Це ті 5 страв, які були зроблені на основі спілкування з харків'янкою", — каже художниця.

Харків Страви для ворога
На виставці "Страви для ворога" представили 50 фото українських страв, Харків, грудень 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"Чому не дати того, чого росіяни хочуть, але на наших умовах — умовах господарів"

У підвалі муніципальної галереї нині виставлені 50 фото українських страв і пʼять інсталяцій суто харківських страв "для ворога".

Харків страви для ворога
Виставка "Страви для ворога". Фото надала художниця Терра Нейдорф

"Ми нагодуємо кого завгодно, ми щирі люди, але ми знаємо нашого ворога, ми знаємо, що його не цікавить історія, культура, традиції, його не цікавлять навіть наші люди. Його цікавить наша земля. І як казала сама художниця на відкриті виставки: "Чому не дати того, чого вони хочуть, але на наших умовах — умовах господарів", — зазначила координаторка виставки Дарія Герасімова.

Харків страви для ворога
Стіл зі стравами "для ворога". Фото надала художниця Терра Нейдорф

Наступні міста, куди Терра Нейдорф повезе виставку, — Київ та Дніпро.

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