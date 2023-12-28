Удар по Вовчанську: РФ била по місцю, де волонтери безплатно годують місцевих

Ударів російська армія завдала по центральній частині прикордонного Вовчанська на Харківщині вранці 28 грудня — там люди отримували безплатну їжу від волонтерів, повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Ударили шість разів — ворог цілився у скупчення людей, саме на тому місці біля супермаркету вранці роздавали безплатну їжу. Жінка старшого віку отримала серйозні поранення. До лікарні на своїй машині її повіз начальник слідчого відділу Владислав Єфаров. Він одним із перших прибув на місце", — сказано у повідомленні.

За даними Болвінова, у медзакладі лише констатували смерть — поранена померла в дорозі.

"Легке поранення отримала ще одна жінка, госпіталізація їй не знадобилася. В лікарні перебуває постраждалий чоловік, він був в тій машині, яка згоріла вщент після ворожого удару. Зараз лікарі надають йому допомогу. А після обстрілу з ГРАДів росіяни відкрили вогонь з артилерії й продовжують гатити по мирних мешканцях", — сказано у повідомленні.

Померлій було 66-років, пораненій — 63 роки, повідомив керівник ОВА Синєгубов.