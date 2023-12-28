Останні новини Харкова та Харківської області за 28 грудня 2023 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
1235 цивільних на Харківщині постраждали від агресії Росії у 2023 році, з них 51 — дитина
З 1 січня 2023 року в Харківській області внаслідок бойових дій загинуло пʼятеро дітей, 46 — зазнали поранень. Дані Суспільне Харків надали в поліції Харківщини 28 грудня. Усього постраждали 1235 цивільних жителів, з них:
- 590 дорослих та 46 дітей — отримали поранення;
- 594 дорослих та пʼятеро дітей — загинули.
Комунальники втретє ремонтують побитий будинок у Харкові. Востаннє він зазнав пошкоджень внаслідок атаки РФ 8 грудня
Харківські комунальники вчергове відновлюють побиту покрівлю будинку на вулиці Сумській. Востаннє будівля дістала пошкоджень 8 грудня: тоді російська ракета влучила по сусідній вулиці, ударна хвиля пошкодила дах.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 28 грудня
- Артилерійських та мінометних обстрілів РФ за добу зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам'янка Харківської області;
- В районі Синьківки на Куп’янському напрямку — 12 відбитих російських атак;
- Армія РФ вдарила авіабомбами поблизу Петропавлівки та Глушківки на Харківщині.
"Питають: "Чуєш щось? Як дихається?". Я про це не думаю — чую голоси дітей". Інтерв'ю з вчителькою початкової метрошколи
Від вересня жоден учень у класі Анни Нєєлової не відмовився від метрошколи, навпаки — ті, хто спершу вагався й не погодився на підземне навчання, тепер шкодує про це.
Як працювати з першачками, які через епідемію ковіду і війну не отримали потрібних комунікативних навичок, мають травматичний досвід і гіршу підготовку — інтерв'ю Ганни Силаєвої із вчителькою початкових класів підземної школи Анною Нєєловою.
У Харкові у побитому обстрілами спорткомплексі "Акварена" відновили заняття з гімнастики
У харківському спорткомплексі "Акварена" відновили тренування з гімнастики для дітей. Під час повномасштабного вторгнення олімпійський центр був побитий російськими обстрілами. Зараз діти можуть займатися безплатно. Під час повітряних тривог вони зможуть перейти в укриття.
На Купʼянському напрямку прикордонники дроном знищили російський комлекс цілодобового спостереження
На Купʼянському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" FPV-дроном знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", повідомила пресслужба бригади 28 грудня.
Танк, три бойових машини та 30 росіян знищили біля Синьківки
Бійці 14-ї ОМБр ліквідували 30 російських окупантів у районі Синьківки, а також знищили танк і три бойових машини РФ.
Крім того, українські військові пошкодили один танк та поранили 10 росіян, 28 грудня повідомив Командувач Сухопутних військ ЗС Олександр Сирський.
"Ранковий штурм російськими окупантами Синьківки. Результат: один танк та три БМП, 30 окупантів знищено. Один танк ушкоджено та 10 людей поранено", — йдеться в повідомленні.
Повістки в спортзалах: думка захисника з передової
Що про роздачу повісток у спортзалах та клубах думають захисники на фронті, дивіться у відео:
У Нововодолазькій громаді відкрили Алею Героїв
На Алеї Героїв — 66 портретів, повідомили у громаді.
"Сьогодні в смт Нова Водолага відбулось відкриття Алеї Героїв Нововодолазької громади, які загинули за Україну під час російсько-української війни. Ця подія зібрала на площі Ювілейній рідних та близьких наших мужніх і відважних воїнів, у яких війна відібрала синів, чоловіків, батьків, дідусів, братів, коханих чи найкращих друзів", — сказано у повідомленні.
Внаслідок удару по Глушківці постраждали троє жінок — їм 58, 60 та 76 років, повідомили оновлені дані у пресслужбі поліції Харківщини. За інформацією керівника ОВА Синєгубова, у Глушківці поранена 72-річна жінка, її ушпиталили. У селі зруйнований один будинок, ще три пошкоджені.
Погода на 29 грудня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарна погода;
- Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ, часом з мокрим снігом;
- На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.
Авіаудар по Глушівці: є поранена
Про це повідомила поліція Харківщини.
"У селі Глушківка на Куп’янщині внаслідок авіаудару пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених будинків. За попередніми даними, поранена жінка", — сказано у повідомленні.
Удар по Вовчанську: РФ била по місцю, де волонтери безплатно годують місцевих
Ударів російська армія завдала по центральній частині прикордонного Вовчанська на Харківщині вранці 28 грудня — там люди отримували безплатну їжу від волонтерів, повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Ударили шість разів — ворог цілився у скупчення людей, саме на тому місці біля супермаркету вранці роздавали безплатну їжу. Жінка старшого віку отримала серйозні поранення. До лікарні на своїй машині її повіз начальник слідчого відділу Владислав Єфаров. Він одним із перших прибув на місце", — сказано у повідомленні.
За даними Болвінова, у медзакладі лише констатували смерть — поранена померла в дорозі.
"Легке поранення отримала ще одна жінка, госпіталізація їй не знадобилася. В лікарні перебуває постраждалий чоловік, він був в тій машині, яка згоріла вщент після ворожого удару. Зараз лікарі надають йому допомогу. А після обстрілу з ГРАДів росіяни відкрили вогонь з артилерії й продовжують гатити по мирних мешканцях", — сказано у повідомленні.
Померлій було 66-років, пораненій — 63 роки, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Обстріл Вовчанська: є загибла та поранена
Близько 10:00 росіяни обстріляли прикордонний Вовчанськ з РСЗВ, повідомив попередні дані керівник ОВА Синєгубов.
"На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль", — сказано у повідомленні.
У Великобурлуцькій громаді перейменували 20 топонімів
Про завершення перейменування 20 топонімів повідомили у громаді.
"Частину вулиць названо на честь Героїв, які загинули, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, частину - в пам’ять про видатних українських діячів", — сказано у повідомленні.
У Козачій Лопані заживили понад 1,5 тис. споживачів після обстрілів
Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго".
"Жителі селища залишилися без світла пізно ввечері 26 грудня. Причина — пошкодження високовольтної лінії 10 кВ внаслідок ворожих обстрілів", — сказано у повідомленні.
За даними Міненерго, без світла внаслідок обстрілів лишаються 15 975 абонентів.
Жителька Малоданилівської громади у соцмережі виправдовувала РФ
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"З першого дня повномасштабного вторгнення жінка активно публікувала коментарі в мережі Інтернет, в яких паплюжила українську владу й військових та підтримувала дії окупантів", — сказано у повідомленні.
Дописи 49-річна підозрювана розміщувала у Twitter. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
Вантажівка збила пішохода: загинула 36-річна жінка
26 грудня на автошляху "Харків-Охтирка" водій автомобіля МАН здійснив наїзд на пішохода, повідомила пресслужба облполіції. За даними слідства, 36-річна жінка рухалась по узбіччю дороги в попутному напрямку. Від отриманих травм вона померла на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
"Минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких 13 громадян отримали травми, три людини загинули", — сказано у повідомленні.
Розмінування Харківщини: зведення ДСНС за добу
27 боєприпасів РФ знешкодили сапери ДСНС за добу, повідомили в обласному управлінні.
"За минулу добу 27 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,2 га території, з них 2010 кв. м. за допомогою машин механізованого розмінування, 120 м автомобільних доріг, 1,2 км ліній електропередач", — сказано у повідомленні.
У Краснограді застягла швидка через "важкі дорожні умови"
Про це повідомили в облцентрі меддопомоги та медицини катастроф.
Авто змогли витягти рятувальники. У "швидкій" медики везли хворого до лікувального закладу.
Обстріли Харківщини: зведення обладміністрації
"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Лосівка, Бочкове Чугуївського району; Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району", — сказано у повідомленні керівника ОВА Синєгубова.
За його словами, у Курилівці пошкоджений приватний будинок та лінії електропередач.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 28 грудня
"На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області", — сказано у повідомленні.
За даними Генштабу, авіаудару зазнала Іванівка.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Тимошка, впродовж доби поліцейські здійснили шість оглядів місць подій. Працівники слідчо-оперативних груп задокументували наслідки обстрілів, зібрали речові докази чергових воєнних злочинів російських військових і відкрили п'ять кримінальних проваджень.
"Минулої доби терористи з Московії завдали авіаційних ударів по Іванівці Харківської області. З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали населені пункти прикордоння Харківщини. Внаслідок обстрілів в селах Синьківка, Курилівка вкотре пошкоджені домоволодіння, присадибні будівлі, цивільна інфраструктура", — сказано у повідомленні.
У Харкові горіли гаражі
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Пожежа сталася о 22:40, вогонь охопив чотири гаражні бокси на площі 120 кв. м.
"Під час пожежогасіння вогнеборці врятували 2 транспортні засоби та сусідні гаражі. Загасили пожежу о 23:29", — сказано у повідомленні.
Причини виникнення пожежі встановлюють.
Погода на Харківщині 28 грудня
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі невеликий сніг, мокрий сніг;
- Вдень без істотних опадів;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.