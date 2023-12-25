2023-року на Полтавщині уперше здійснили дві трансплантації серця. Операції провели фахівці обласній лікарні та інституту серця. У майбутньому лікарі в області планують здійснювати трансплантацію серця і нирок самостійно.

Про це Суспільному розповів головний лікар обласної лікарні Григорій Оксак.

Першу трансплантацію серця на Полтавщині здійснили в обласній лікарні імені Скліфосовського у травні 2023 року. Таких операцій цьогоріч в регіоні було дві, розповів головний лікар закладу Григорій Оксак.

Нейрохірургічне відділення обласної лікарні. Суспільне Полтава

"Для того, щоб їх проводити, у першу чергу треба було зробити величезний перелік операцій. Ми почали закупівлі обладнання, спеціального лабораторного обладнання для діагностики смерті мозку. Потім сформувалася команда, яка займається діагностикою смерті мозку. До трансплантації ми зробили до 20 діагностик смерті мозку, це найголовніший відповідальний етап, який передує тому, коли відбувається діагностика смерті мозку і є потенційний донор", — продовжив головний лікар Полтавської обласної лікарні Григорій Оксак.

Трансплантації проводили фахівці обласній лікарні та інституту серця. Реципієнтами стали жителі Київщини.

Трансплантації проводили в обласній лікарні. Суспільне Полтава

"До нас поступила пацієнтка з масивним внутрішнім мозковим крововиливом, їй надана була оперативна допомога та консервативна інтенсивна терапія, але, на жаль, об’єм крововиливу був несумісний із життям", — розповів завідувач відділення реанімації нейрохірургічного профілю Андрій Прошельцов.

Другим донором став пацієнт, якого після аварії доставили до лікарні у тяжкому стані. Після того, як медики констатували смерть мозку, родина погодилася на трансплантацію його органів.

Першу операцію з пересадки серця зробили у травні 2023 року. Суспільне Полтава

"Тільки після того, як відбулася діагностика смерті мозку, транспланткоординатор поспілкувався з родичами. І тільки потім, коли отримали у родичів дозвіл на забір органів, тільки потім ми повідомляємо це в "Єдіст" (єдина державна інформсистема трансплантації – ред.) за ці дві трансплантації. Ми спостерігаємо, яка подальша доля реципієнтів. Дякувати Богу, всі вони прижилися, функціонують", — розповів головний лікар Полтавської обласної лікарні Григорій Оксак.

Зі слів Григорія Оксака, завдяки двом донорам врятували вісім людських життів.

"У цьому році нам вдалося зробити дві трансплантації поліорганних – у нас зроблено дві трансплантації серця і забори двох печінок і чотирьох нирок. У зв’язку з тим, що серце не може транспортуватися, воно не може бути поза організмом деякий період часу, то трансплантації провели у нас, а зроблені забори печінки і нирок, ці органи перевезли у інститут серця, і там проведена трансплантація пацієнтам", — додав головний лікар Полтавської обласної лікарні Григорій Оксак.

"Мабуть, було найскладніше із морально-етичної, з емоційної сторони і з професійної. З емоційної сторони, звичайно, важко було бачити, що незважаючи на всі зусилля, ти не можеш нічого зробити і людина помирає. З професійної, саме з медичної сторони, найважче було втримувати процеси життєдіяльності донора вже після констатованої смерті мозку", — розповідає завідувач відділення реанімації нейрохірургічного профілю Андрій Прошельцов.

У майбутньому фахівці обласної лікарні планують самостійно здійснювати трансплантацію нирок і серця.

"Для цього у нас все є: у нас є обладнання, у нас є інструментарій, найголовніше є фахівці і є бажання лікарів це робити і допомагати людям", — додає головний лікар Полтавської обласної лікарні Григорій Оксак.

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