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"Металургія припинила існування". Наслідки вторгнення РФ для промисловості Донеччини: підсумок 2023 року
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"Металургія припинила існування". Наслідки вторгнення РФ для промисловості Донеччини: підсумок 2023 року

Інфографіка
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ММК ім. Ілліча у 2016 році
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча у 2016 році. Фото Сироткіна Анастасія/УНІАН

В Донецькій області через повномасштабне вторгнення повністю знищені металургійні підприємства. За даними Донецької ОДА, до 24 лютого металургія продавала понад 50% всієї промислової продукції в регіоні. Які підприємства були під обстрілами, які релокувались в інші регіони та які лишаються працювати — підсумок 2023 року й інфографіка.

"Повністю припинила своє існування в області галузь металургія. Машинобудівні підприємства також практично не здійснюють виробничу діяльність. Лише на небагатьох з них, не в повному режимі та з мінімальною чисельністю працівників функціонують окремі виробництва", — повідомили в обладміністрації Суспільному у відповіді на питання про наслідки вторгнення для промислових підприємств Донеччини.

Ситуація в промисловості Донецької області
Графіка: Суспільне Донбас

  • Знищена металургія це:
  • "Електросталь Курахове" та "Краматорський феросплавний завод", які припинили працювати у 2021 році,
  • "Енергомашспецсталь", який зупинився з початком повномасштабної війни,
  • "Азовсталь" та комбінат ім. Ілліча у тимчасово окупованому Маріуполі.

Також в окупації завод кольорових металів та машинобудівний завод "Вістек".

Частково зруйновані або пошкоджені ударами російської армії

  • "Новокраматорський машинобудівний завод",
  • "Краматорський завод важкого верстатобудування",
  • "Енергомашспецсталь"
  • "Корум Дружківський машинобудівний завод"
  • "Авдіївський коксохімічний завод"
  • "Зевс Кераміка"
  • "Південнодонбаське № 1",
  • "Шахта ім. Сургая",
  • "Торецьквугілля",
  • "Селидіввугілля".

Наслідки ракетного обстрілу заводу в Краматорську
Наслідки обстрілу НКМЗ 5 травня. Тоді РФ вдарила ракетами С-300 по Краматорську. Фото: Telegram/ Краматорска міська рада

Релокували виробництво в інші регіони 4 заводи:

  • "Краматорський завод важкого верстатобудування",
  • "Корум Дружківський машинобудівний завод",
  • "Фурлендер Вінд Технолоджі",
  • "Завод автогенного обладнання Донмет".

Вугледобувна галузь Донеччини

Видобуток вугілля в області, попри військові дії, триває. Як повідомили в Донецькій обласній адміністрації, цьогоріч, за прогнозом, планується видобути понад 9,2 мільйонів тонн вугілля. Це стільки, скільки і минулого року і на 2 мільйони тонн менше видобутку 2021-го.

Видобуток вугілля на Донеччині
Графіка: Суспільне Донбас

"На сьогодні встановити точні втрати та збитки промислового комплексу області від повномасштабного російського вторгнення неможливо. Здійснення оглядів пошкоджених підприємств та їх оцінка стануть можливими за умови безпечного та безперешкодного доступу відповідних фахівців до таких підприємств", — уточнили в обласній адміністрації.

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