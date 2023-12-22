Збиті безпілотники. Російські війська ударили по громадах Миколаївщини

На Миколаївщині 28 та в ніч проти 29 грудня збили три дрони типу "Shahed-131/136" та один розвідувальний безпілотник типу "Мерлін-ВР". Також російські військові завдали ударів по Очаківській та Куцурубській громадах.

Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

У військовій адміністрації зазначили, що 28 грудня та в ніч проти 29 грудня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили російський розвідувальний безпілотник типу "Мерлін-ВР" та три дрони типу "Shahed-131/136".

Крім того, 28 грудня об 11:02 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися.

Також, в ніч проти 29 грудня о 00:30 артилерійські обстріли зафіксували по місту Очаків Очаківської громади. Загиблих та поранених немає.

До того ж 28 грудня о 12:52, 13:22, 15:26, 16:11 та в ніч проти 29 грудня о 00:31 військові РФ били з артилерії по селу Солончаки Куцурубської громади. Люди не травмувалися.

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