У 2023 році у Харкові найвідомішою акцією став протест Дарини Вдовенко проти концерту Світлани Лободи у саду Шевченко. Дівчина стояла з плакатом "Харків без Лободи" перед натовпом та співачкою, висловлюючи протест щодо минулого артистки: з 2014 по 2022 рік виконавиця продовжувала жити й працювати у Росії.

Суспільне Харків розпитало Дарину Вдовенко, як акція змінила її життя та чим дівчина планує займатися у 2024 році.

"Я дізналась більше про нових людей": Дарина Вдовенко про підсумки акції для себе

Плакат "Харків без Лободи" Дарина Вдовенко зберігає вдома: "У мене це питання було з самого початку, що з цим плакатом робити. Я не знаю, тож просто лежить".

"Мене тоді дуже підтримали, але я трохи жалкую, що з цієї ситуації я не змогла витягнути якийсь профіт, бо цими днями у мене така думка промайнула, що можна було б з цього інфоприводу запустити якийсь збір хоча б на 10 тисяч гривень для ЗСУ", — говорить Вдовенко.

16-річна Дарина Вдовенко влаштувала одиночну акцію протесту під час концерту співачки Світлани Лободи у саду Шевченка в Харкові, 25 червня. Фото: newsroom.kh.ua

У 2023 році Дарина стала студенткою Харківської державної академії дизайну і мистецтв, вивчає станковий живопис. Запрошення на навчання від Київської школи економіки відхилила.

"Я думала ще вступити до юридичної академії, але був страх того, що там буде занадто складно для мене. Зараз дистанційно навчатись доволі складно через те, що інколи це було б зручніше робити в студії серед інших людей, серед викладачів, так легше відбувається комунікація. Одногрупники, викладачі не питали про акцію. На початку року були такі ситуації, коли в академії казали: “А ми не знайомі? Ми тебе, наче, десь бачили". Але я не сказала, де", — усміхається Дарина.

"Я дізналась більше про нових людей, про нові місця. Іноді, бувають такі моменти, коли мені треба написати якійсь людині, мені це страшно зробити, то я згадую, як тоді я зібралась і вийшла до саду Шевченка. Те я змогла зробити, а написати умовній людині я не можу. Це дивно, мені здається, я тоді просто перевершила себе", — говорить Дарина Вдовенко.

Дарині Вдовенко після акції дарували книги та мерч

Харків'янка каже, що після акції їй дарували книжки.

"Я якось рахувала, мені подарували книжок 15. Тут є і Руслан Горовий, і Кокотюха, і Ukraїner, хоч би не переплутати, що мені подарували, а що я сама купила у цьому проміжку часу. Також Любов Загоровська, Вахтанг Кіпіані. Мені дуже приємно, і я не знаю, що сказати замість банальних слів "дякую", "мені дуже приємно", але це не можна передати словами. Також, окрім книг багато надсилали мерчу, у мене є диски, одяг з особистими дизайнерськими розробками", — говорить Дарина Вдовенко.

"Книжкова полиця поповнилась, і я, навіть, не знаю, коли я це все буду читати"

"Найбільше запам'яталась книга від голови Ради національної безпеки та оборони України про Марію Примаченко, бо це видання дуже ексклюзивне і дуже особливе. Там є роботи або фотографії Марії, які не були показані, і матеріал, який до цього не був опублікований", — говорить харків'янка.

Дарина з подарованими їй книжками українських письменників. Фото надала співрозмовниця

Дарина Вдовенко каже, що хоче у 2024 році прагне покращити навички з малювання та наполегливо вчитися.

"Хотілося б, щоб влада більше сприяла нашій перемозі. Нещодавно влада заявила про те, що вони розвиватимуть напрямок з виробництва дронів, хочеться бачити прогрес у цьому напрямку. Коли занадто багато грошей витрачають з бюджету на ялинки, на прикрашання, на якісь розваги, це важливо, але іноді занадто багато цього", — каже Вдовенко.

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