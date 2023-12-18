Перший перехід в ПЦУ парафій у Рівному й Сарнах зареєстрували у 2023 році. А ще — демонтували невідомого солдата на Дубенському меморіалі і мозаїчну "дружбу народів" в районі пивзаводу. Зникли з вулиць обласного центру й маршрутки №39 і №49. Про ці зміни — у підсумковій добірці Суспільного.

Переходи в ПЦУ у Рівному й Сарнах

Парафія преподобного Сергія Радонезького в Рівному перейшла з УПЦ МП до ПЦУ. Вона стала першою у місті, яка змінила конфесійну підлеглість із часу отримання Україною томосу про автокефалію. Це сталося 14 травня 2023 року. Настоятель отець Михайло на зборах підтримав перехід з УПЦ МП:

"Це церква (РПЦ,- ред.), предстоятель якої порушив всі десять Божих заповідей. Він благословив людей на війну — це недопустимо просто. Патріарх благословив людей на найбільше зло, яке є на білім світі — це війна", — сказав він парафіянам на зборах.

Церква Сергія Радонезького знаходиться на Дубенській, 46. Отець Михайло Симонович почав облаштовувати храм власними силами та коштами у 2017 році.

У колишній парафії УПЦ МП в Рівному вперше провели різдвяне богослужіння 25 грудня.

До ПЦУ перейшла й парафія Почаївської Ікони Божої Матері в Сарнах. Ініціював зміну конфесійної підлеглості настоятель храму.

“Отець Віталій Кузьмич був серед підписантів листа за канонічну незалежність УПЦ МП. Там було понад 300 священників, які мали мрію і надію, що їх почує керівництво УПЦ (МП) і почне процес за справжню автокефалію. Але їх не чули, отець Віталій це побачив явно і зрозумів, що перспективи нема", — пояснював єпископ Рівненський і Сарненський ПЦУ Гавриїл Кризина.

Рішення про перехід парафії було одноголосним. Першу літургій в храмі у підпорядкуванні ПЦУ протоієрей Віталій Кузьмич відслужив 3 вересня:

"Вже рік ми частково молились українською мовою, частково слов’янською. Тому ми вже перейшли на українську і це було легко".

За даними управління культури, з часу отримання томосу на Рівненщині до ПЦУ перейшли 103 релігійні громади.

Демонтаж мозаїчної "дружби народів" і бетонного солдата

У Рівному навесні 2023 року демонтували мозаїчну стелу на розі вулиць Дубенська — Соборна. Роком раніше її внесли до списку "застарілих пам’яток кривавого комуністичного режиму".

Стела стояла у Рівному на перетині вулиць Соборної та Дубенської. До та після демонтажу, 2023 рік. Фото: Суспільне Рівне

У спільноті Ukrainianmodernism демонтаж стели назвали "черговим випадком кричущого вандалізму":

"В спробах заробити легкі політичні бали міська влада Рівного демонтувала унікальну мозаїчну стелу. Мозаїка зображувала дві жіночі фігури в українському національному вбранні Галичини і Наддніпрянщини. Як рука піднялась?! Під шумок деколонізації чиновники вже готові зносити будь-що, навіть абсолютно проукраїнські твори мистецтва — все заради рейтингів та імітації діяльності".

На офіційних ресурсах мерії Рівного згодом пояснили, що демонтували стелу на виконання закону про декомунізацію і назвали об'єкт "Стелою дружби народів". Її передали на зберігання в одне з комунальних підприємств. А в перспективі стела може стати частиною майбутнього музею тоталітарного режиму, який думають облаштувати у Рівному.

Майже непомітним для громадськості й більшості рівненських ЗМІ відбувся демонтаж фігури невідомого солдата з Дубенського меморіалу. Його прибрали у серпні 2023 року.

Демонтаж фігури невідомого солдата з Дубенського меморіалу у Рівному. Фото: ITV

№39 і №49 більше не їздять

З 1 грудня 2022 року в Рівному скасували вісім автомаршрутів №№30, 34, 41, 42, 51, 58, 65 і 67. У 2023-му цю тенденцію продовжили і з 1 грудня зняли з рейсів № 39 і № 49. Натомість цими маршрутами запустили великогабаритні автобуси — №4 і №6.

Колаж: Суспільне Рівне

У перший же день роботи водій автобуса №6 Олександр Потапчук зазначав, що за новим маршрутом їхав із затримками:

"Є затримки, бо в центрі затори. Перший маршрут — ознайомлюємось, ще люди з цим навіть не ознайомлені теж деякі. Перший день виїхали автобуси, та й люди, ще не орієнтуються. Але задоволені тим, що просторо в автобусі".

За тиждень Суспільне поцікавилося думкою кількох пасажирів маршруту № 4 щодо їзди цими автобусами. Вони нарікали на те, що чекати на зупинці доводиться значно довше, аніж маршрутку.

"Розриви великі, люди по 30 хвилин мерзнуть на зупинці. Зранку, я вважаю, коли ми їдемо на роботу — вони повинні мати менший розрив, хоча б 10-15 хвилин. Мамочки з дітьми мерзнуть і ми стоїмо, мерзнемо, чекаємо — і на роботу запізнюємося",— розповідала рівнянка Людмила Кравців.

15 грудня керівник департаменту інфраструктури і благоустрою Руслан Гудима повідомив, що для підсилення роботи великогабаритних автобусів, які курсують замість скасованого маршруту №39, випустили частину малогабаритних автобусів.

Він назвав це тимчасовим рішенням. Воно пов’язане із тим, що великі автобуси не усі на маршрутах.

З 27 грудня договір із перевізником розірвали, а в рейси з Північного на Ювілейний повернули маршрутки, які курсують із №6.

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