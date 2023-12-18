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Допомагав київським депутатам-ухилянтам: суд обрав запобіжний для посадовця КМВА
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Допомагав київським депутатам-ухилянтам: суд обрав запобіжний для посадовця КМВА

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КМВА
Правоохоронці повідомили підозру посадовцю КМВА. Фото: ОГПУ / Telegram

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації перебуватиме під нічним домашнім арештом. Він допомагав столичним депутатам ухилятися від військової служби.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та ДБР.

Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід для посадовця — нічний домашній арешт.

Згодом цей же суд відсторонив чоловіка від посади керівника апарату КМВА до 1 лютого 2024 року за клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Що відомо про підозру посадовцю КМВА

ДБР викрило високопосадовця КМВА на сприянні депутатам столичної міськради в ухиленні від військової служби. Посадовцю загрожує до 10 років за ґратами.

За даними слідства, підозрюваний допоміг оформити "відрядження" до військової адміністрації трьом депутатам Київради та одному з їхніх помічників. Майже рік вони не з'являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини.

У серпні 2023 року чотирьом фігурантам повідомили про підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби.

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