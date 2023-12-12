Кропивничанка Зоя Лебідь зареєструвала петицію, щоб змінити процедуру прощання із загиблими на війні бійцями, але петицію задовольнили частково. Міська рада в умовах воєнного стану ухвалила рішення відремонтувати дорогу за 126 мільйонів гривень, містяни виступили проти. У Кіровоградській облраді двоє голів – звільнений Сергій Шульга поновився через суд. Підозра у зловживанні владою керівниці управління освіти міськради Ларисі Костенко. Ці події стали найбільш резонансними у суспільному житті регіону у 2023 році.

Ларисі Костенко загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років

Керівницю міського управління освіти Ларису Костенко підозрюють у зловживанні службовим становищем під час закупівлі електроенергії у 2021 році. Внаслідок цього громаді завдали збитків на майже 600 тисяч гривень, розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко. Підозрювана свою провину заперечила.

15 листопада Ларисі Костенко обирали запобіжний захід у Кіровському районному суді Кропивницького. Підозрювана участь у судовому засіданні брала онлайн, бо перебувала у лікарні. Ларису Костенко захищають дві адвокатки: Наталія Сюр представляла інтереси підозрюваної в суді, Вікторія Завгородня перебувала в лікарні з підзахисною й брала участь в засіданні суду онлайн.

Слідчий та прокурор клопотали про запобіжний захід. Це застава 502 тисячі гривень, відсторонення від займаної посади та обов’язки не виїжджати з Кропивницького. Суддя Олексій Галаган ці клопотання відхилив.

Апеляційний суд відсторонив Ларису Костенко від посади з 6 грудня по 9 січня 2024 року. Також їй обрали запобіжний захід у виді застави 107 600 гривень. Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі доведення провини начальниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Лариса Костенко (посередині) разом зі своїми адвокатками Наталією Сюр (праворуч) та Вікторією Завгородньою (ліворуч). Фото: Суспільне Кропивницький

Міськрада не переносить прощання із загиблими на війні в центр Кропивницького, як того вимагали містяни в петиції

23 травня цього року кропивничанка Зоя Лебідь зареєструвала петицію про зміну процедури прощання з загиблими військовослужбовцями. На думку жінки, в обласному центрі траурна церемонія відбувається виключно на цвинтарі, хоча в інших населених пунктах Кіровоградщини, де вона бувала, у центрі міст та селищ. Вважає, цю ситуацію у Кропивницькому треба виправити.

На 1 липня петиція зібрала 470 підписів з необхідних 450 для її розгляду у міській раді. 4 липня у Кропивницькій міськраді відбулася зустріч з ініціативною групою. Під час розгляду пропозицій виникла дискусія з приводу визначення місця для прощання, тому їх відправили на доопрацювання.

20 листопада заступник міського голови Олександр Мосін сказав, що церемонію прощання з військовими не будуть переносити з Далекосхідного кладовища у центр міста. За бажанням, родина може змінити місце проведення панахиди. Зокрема, перенести її на території храмів Святого Володимира Великого або Успіння Пресвятої Богородиці чи до місця проживання.

"Думки щодо організації церемонії прощання у центральній частині міста не однозначні. Не підтримали цю пропозицію представники військкомату, правоохоронні органи. Пов’язано це із забезпеченням, в першу чергу, безпеки громадян. Не підтримав пропозицію і керуючий єпархією ПЦУ архієпископ Марк. До думки рідних загиблих так само прислухалися", – сказав Олександр Мосін.

Зі слів Зої Лебідь, після 4 липня представники влади зустріч з нею більше не ініціювали. Міська рада виконала частину пунктів, викладених у петиції, і переносити церемонію прощання з бійцями у центральну частину Кропивницького відмовляється.

Фото: Кропивницької міськради. Фото: Суспільне Кропивницький

Одна Кіровоградська облрада – двоє голів

У Кропивницькому 25 квітня проголосували за звільнення з посади голови Кіровоградської обласної ради Сергія Шульги. Цього вимагали 35 депутатів. У проєкті рішення, яке вони представили на сесійному засіданні, йдеться: "Не виправдав довіру депутатів облради, не забезпечив проведення процедури призначення керівників комунальних підприємств, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості цих підприємств". Новим головою обрали депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Дрозда.

Сергій Шульга своє звільнення вважав незаконним і з червня оскаржував його в суді. 20 листопада колегія суддів окружного адмінсуду Кропивницького ухвалила рішення поновити його на посаді. А також виплатити йому майже 199 тисяч гривень зарплати, яку він не отримав за період звільнення.

"Закон має бути для всіх. Безкарність призводить до більш тяжких наслідків. Мені не цікава посада голови облради і все інше, але люди мають схаменутися, що за все треба відповідати", – сказав Шульга.

Кіровоградська обласна рада повинна за три робочих дні виконати частину рішення суду про поновлення на посаді звільненого голови Сергія Шульги. Якщо цього не зроблять, то за це передбачений штраф та кримінальна відповідальність, розповіла Суспільному юристка Євгенія Захарченко.

1 грудня депутати обласної ради зібралися на позачергову сесію, щоб розглянути питання поновлення Сергія Шульги на посаді. Однак не вистачило кворуму. На засіданні зареєструвалися з присутніх 22 депутатів 19. Всього до складу облради входить 64 депутати. Наступне сесійне засідання запланували на 15 грудня.

Сергія Шульгу обрали головою Кіровоградської обласної ради восьмого скликання у грудні 2020 року від партії "Слуга народу".

Зліва направо Юрій Дрозд та Сергій Шульга. Колаж: Суспільне Кропивницький

Протести проти ремонту дороги у Кропивницькому

У Кропивницькому 20 липня почали капітальний ремонт відрізків дороги на вулицях Героїв України та Академіка Тамма. Витрати на реконструкцію складають понад 126 мільйонів гривень. Це гроші міського та державного бюджетів. Про це 25 липня під час брифінгу повідомив заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун. Тоді він сказав, що ремонтувати дороги треба й під час воєнного стану.

"Вулиці, які планують відремонтувати, давно потребують оновлення. Причини цьому такі: вони сполучають райони, де живуть до 70 тисяч населення, через це автопотік на добу сягає шести тисяч машин на добу. Це призводить до заторів у будні дні та у вихідні, бо поруч ринок. На дорогах відсутня інфраструктура, якої вимагає чинне законодавство, зокрема це пандуси та велодоріжки, облаштування зупинок, покриття тротуарів зруйновані".

27 липня містяни вийшли на акцію протесту. Влаштували її біля будівлі міськради перед засіданням сесії. В цей день депутати мали голосувати за виділення 126 мільйонів гривень.

"Якщо це порахувати в дронах, то один коштує 50 тисяч гривень. На один мільйон гривень виходить 20 дронів. 100 мільйонів – це дві тисячі дронів. Дай їх нашим захисникам і вони підуть у якийсь прорив, в атаку", – сказала співорганізаторка Надія Паливода.

Вона звернулась до депутатів у сесійній залі та запропонувала відкласти це питання. Однак депутати проголосували за виділення грошей на ремонт доріг. "За" були 28 людей.

Ремонт дороги планують завершити до кінця року. Під час реконструкції мали спиляти 50 дерев. Натомість обіцяли висадити 70.