Били з артилерії та збиті безпілотники. Армія РФ продовжує обстріли Миколаївщини

На Миколаївщині в ніч проти сьомого грудня було збито три російські безпілотники типу "Shahed-136/131". Також російські військові завдали ударів по акваторії міста Очаків та Очаківської громади.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У військовій адміністрації зазначили, що в ніч проти 7 грудня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три безпілотники типу "Shahed-131/136".

Крім того, 6 грудня о 09:00 та в ніч проти 7 грудня о 00:14 російські військові вдарили з артилерії по акваторії міста Очаків та Очаківської громади. Загиблих та поранених немає.

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