НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Авіаудари по Кринках, обстріли Херсона, виставка "Довжиною у війну". 652 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиОКУПАЦІЯДеокупаціяРегіони

Авіаудари по Кринках, обстріли Херсона, виставка "Довжиною у війну". 652 день війни: хроніка подій в Херсонській області

Оновлюється
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Будинок, обстріли, Херсон, вулиця
Поліцейські фіксують наслідки обстрілів армії РФ, Херсон, грудень 2023 р. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

652 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили кілька плацдармів на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 6 грудня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

Армія РФ минулої доби 88 разів обстріляла Херсонщину

Армія РФ минулої доби 88 разів обстріляла Херсонщину. Била по житлових кварталах, поцілила в споруди помпової станції у Бериславському районі. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

На Херсонщині запустять новий автобусний маршрут

Відсьогодні на Херсонщині діятиме новий автобусний маршрут "Херсон-Федорівка". Він відправлятиметься з приміської автостанції о 15:15 щопонеділка та щочетверга.

7 грудня на Херсонщині дощитиме — Гідрометцентр

За прогнозами обласного Гідрометцентру у Херсоні та області 7 грудня буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря від 0° до 5°тепла.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
У Росії призначили дату виборів президента РФ
У Росії призначили дату виборів президента РФ
На Буковині прощаються із двома бійцями: Досяком та Будзом
На Буковині прощаються із двома бійцями: Досяком та Будзом
Квіти, могила
На Херсонщині попрощаються з чотирма загиблими на війні захисниками
Головні новини Харкова та області 7 грудня: хроніка
Головні новини Харкова та області 7 грудня: хроніка
На початок