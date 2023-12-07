652 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили кілька плацдармів на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 6 грудня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- У Генштабі повідомили, що на Херсонському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районі Кринок, з артилерії обстріляла Херсон та Велетенське.
- Військові РФ кілька разів обстріляли Херсон. Поранена людина. Внаслідок атаки загорілась автівка, ще три — побиті уламками. Також пошкоджений медзаклад і будинки.
- У Херсоні до Дня ЗСУ в центральній бібліотеці ім. Лесі Українки відкрили фотовиставку "Довжиною у війну". Експозиція має понад 100 світлин, які постійно поповнюються. На них зображені злочини армії РФ, портрети українських захисників, які боронять Україну на різних напрямках та ділянках фронту.
- Ще трьох херсонок судитимуть за колабораціонізм. Під час окупації міста, вони працювали у так званому "управлінні міграційної служби". За це їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Армія РФ минулої доби 88 разів обстріляла Херсонщину
Армія РФ минулої доби 88 разів обстріляла Херсонщину. Била по житлових кварталах, поцілила в споруди помпової станції у Бериславському районі. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
На Херсонщині запустять новий автобусний маршрут
Відсьогодні на Херсонщині діятиме новий автобусний маршрут "Херсон-Федорівка". Він відправлятиметься з приміської автостанції о 15:15 щопонеділка та щочетверга.
7 грудня на Херсонщині дощитиме — Гідрометцентр
За прогнозами обласного Гідрометцентру у Херсоні та області 7 грудня буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря від 0° до 5°тепла.