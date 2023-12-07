Провальне голосування у Сенаті, підтримка українського ВПК, потужна допомога від Японії та загадкова британсько-норвезька військова коаліція — Суспільне підготувало головні новини ранку 7 грудня.

1. Республіканці у Сенаті США заблокували голосування за виділення допомоги Україні

Сенатори-республіканці в Конгресі США не проголосували за законопроєкт щодо надання допомоги Україні. За необхідних 60 голосів, "за" проголосували 49, "проти" — 51 сенатор. Не подолавши поріг у дві третини голосів, конгресмени не змогли винести пропозицію на розгляд.

Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі $61 млрд для України.

Контекст: Пані посол України у США Оксана Маркарова відреагувала на голосування у Сенаті. Вона висловила впевненість, що це не матиме впливу на підтримку Києва, а допомогу продовжать ще до Різдва.

Вона наголосила, що на всіх проведених зустрічах сенатори запевняли українську делегацію у тому, що йдеться не про небажання підтримати Україну, а про внутрішньополітичні американські події.

Натомість Джо Байден назвав голосування Сенату США щодо допомоги Україні "політичним шантажем". Він заявив, що Конгрес мусить ухвалити пакет додаткового фінансування для України, перш ніж конгресмени розійдуться на свята у середині грудня.

2. США оголосили нові заходи щодо підтримки військово-промислового комплексу України

Сполучені Штати допоможуть відновити ВПК України. Йдеться про довгострокове економічне відновлення та оборону.

Зокрема Пентагон надав Києву технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM. Також буде створена спільна міжвідомча група для контролю експортних вимог оборонної промисловості України.

Влада США у взаємодії з Конгресом планує направити радника до Міністерства стратегічної промисловості України, щоб підтримати та прискорити перехід до оперативно сумісних Збройних Сил, боротьбу з корупцією та залучення іноземних інвестицій у найважливіші галузі. До того ж США та Україна підписали "заяву про наміри" щодо спільного виробництва деяких видів озброєнь та ремонту техніки.

Контекст: У США триває дводенна Конференція з питань оборонно-промислової бази України. У перший день Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України й Європи, щоб зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки боротьби України.

3. Японія під час засідання G7 заявила про виділення Україні $4,5 млрд

Японія виділить Україні допомогу на суму 4,5 млрд доларів. Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час віртуального засідання G7, що відбулося ввечері 6 грудня.

Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, відбудову і для посилення кредиту для позик Світового банку.

Контекст: Під час віртуального засідання країн "Групи семи" (G7) посадовці оголосили про наміри запровадити обмеження на діаманти російського виробництва до кінця цього року.

4. Велика Британія та Норвегія створюють коаліцію на підтримку України

11 грудня відбудеться запуск британсько-норвезької коаліції на підтримку України, йдеться у заяві Міноборони Норвегії. Створення спільної коаліції відбудеться у Лондоні під керівництвом міністрів оборони Британії та Норвегії. Відомство опублікувало запрошення для медіа, під час якої посадовці дадуть коментарі та розкажуть докладніше про коаліцію.