НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Вистежили з БпЛА та вдарили HIMARS. Українські військові уразили російський вертоліт поблизу Лимана на Донеччині
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУДОНБАСРегіони

Вистежили з БпЛА та вдарили HIMARS. Українські військові уразили російський вертоліт поблизу Лимана на Донеччині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Російський вертоліт на Донеччині
Фото: СтратКом ЗСУ

6 грудня пілоти БпЛА Сил оборони уразили російський вертоліт поблизу Лимана на Донеччині. Вони відкоригували роботу HIMARS ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій в Telegram.

"Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України "приймав" особовий склад російського транспортного вертольота поблизу Лимана. Наші джерела стверджують, що вертоліт був функціонально знищений", — повідомили у СтратКом ЗСУ.

У вечірньому зведенні Генштабу йдеться, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одному вертольоту.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
У Росії призначили дату виборів президента РФ
У Росії призначили дату виборів президента РФ
На Буковині прощаються із двома бійцями: Досяком та Будзом
На Буковині прощаються із двома бійцями: Досяком та Будзом
Квіти, могила
На Херсонщині попрощаються з чотирма загиблими на війні захисниками
Головні новини Харкова та області 7 грудня: хроніка
Головні новини Харкова та області 7 грудня: хроніка
На початок