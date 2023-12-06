6 грудня пілоти БпЛА Сил оборони уразили російський вертоліт поблизу Лимана на Донеччині. Вони відкоригували роботу HIMARS ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій в Telegram.
"Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України "приймав" особовий склад російського транспортного вертольота поблизу Лимана. Наші джерела стверджують, що вертоліт був функціонально знищений", — повідомили у СтратКом ЗСУ.
У вечірньому зведенні Генштабу йдеться, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одному вертольоту.
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