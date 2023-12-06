Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, перебуваючи з візитом у США, за дорученням президента Володимира Зеленського, сьогодні, 6 грудня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Сторони обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Упродовж найближчих днів Верховна рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроектів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання", – сказав Андрій Єрмак під час розмови.

У цьому контексті голова ОПУ зазначив, що Україна розраховує на позитивне рішення засідання Європейської ради, яке відбудеться 14–15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в Євросоюзі.

Співрозмовники також обговорили можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі.

Напередодні керівна партія Угорщини "Фідес" на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном внесла до парламенту країни резолюцію із закликом не підтримувати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Що відомо про позицію Угорщини щодо вступу України в ЄС

Раніше Орбан у листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля закликав не виносити на порядок денний саміту Євросоюзу рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.

1 грудня, Орбан говорив про те, що Європейський союз повинен спочатку підписати угоду стосовно стратегічного партнерства з Україною, а не починати перемовини про вступ.

Опісля президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що ЄС та Україна вже перебувають у стані "стратегічного партнерства", оскільки була підписана угода про асоціацію.

14 грудня Європейська рада має розглянути питання про початок переговорів про вступ України до ЄС.

За даними джерел Суспільного, президент Франції Емманюель Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч у Париж цього тижня, щоб досягти компромісу напередодні голосування Євроради за початок перемовин з Україною про її вступ до ЄС.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Відносини між Україною та Угорщиною залишалися напруженими через позицію угорського уряду стосовно санкцій ЄС проти РФ. Зокрема країна не підтримувала обмеження проти російського нафтового і газового сектору.

У червні 2022 року старший радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що ЄС має припинити запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну і натомість домагатися припинення вогню та початку переговорів.

За даними угорських ЗМІ, 21 вересня 2022 року на закритій зустрічі із законодавцями Орбан заявив, що ЄС повинен скасувати свої санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям, ніж Росії. Також Угорщина тривалий час виступалапроти надання Україні 18 мільярдів фінансування від ЄС.

18 листопада 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Євросоюзу і закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження.

При цьому, за даними соціологічного інституту Publicus, в Угорщині зростає невдоволення проросійським курсом уряду Орбана.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ставлення Угорщини до України лишиться незмінним, допоки прем'єром лишається Орбан.