З Авдіївки евакуювали ще чотирьох людей, у місті понад 1200 жителів

6 грудня з Авдіївки евакуювали чотирьох людей, минулої доби — шістьох. Містяни менш активно виїжджають з міста у порівнянні з попередніми тижнями.

Про це в марафоні "Єдині новини" розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Російські військові по всій лінії оборони навколо міста штурмують позиції. Десятки російських груп намагаються знайти "слабкі місця" в українській обороні", — розповів про ситуацію Віталій Барабаш.

Від початку доби, додав очільник МВА, армія РФ завдала чотири авіабомбові удари, 5 грудня — вісім. Двоє місцевих поранені.

Евакуація з Авдіївки триває, проте не так люди не так активно погоджуються виїжджати, як в попередні тижні. Зараз у місті, за даними Барабаша, залишаються 1278 людей.

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