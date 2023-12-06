У Городку на Львівщині зіткнулися два авто: троє людей травмовані

У середу, 6 грудня, у Городку на Львівщині зіткнулися два авто. Внаслідок цього травмувалися троє людей. Рятувальники деблоковували людей.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

"06 грудня о 17:35 рятувальники отримали повідомлення про те, що в м. Городок Львівського району на вул. Львівська відбулося зіткнення автомобіля "ВАЗ 21099" та автомобіля "Ford Focus", — повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Внаслідок ДТП травми отримали три людини з автомобіля "ВАЗ 21099": 53-річний водій, 47-річна пасажирка та 44-річна пасажирка. Рятувальники деблокували водія та пасажирку за допомогою спецобладнання. Також відключили акумуляторні батареї.

Водія та двох пасажирок автомобіля "ВАЗ 21099" із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Лікарню Святого Пантелеймона Першого територіального медоб'єднання міста Львова.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.