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Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
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Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського

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Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
Фото: сторінка у facebook поліції Івано-Франківської області

Ювенальні поліцейські розшукують 17-річного жителя села Воскресинці, що на Івано-Франківщині, Назара Жупанського. 1 грудня хлопець вийшов з дому й досі не повернувся.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці поліції області.

Прикмети Назара Жупанського

Зріст — 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве, середньої довжини.

"Хлопець був одягнений у темно-синю спортивну шапку, чорну шкіряну куртку (широку), хомут на шиї світло-сірого кольору, спортивні штани із камуфляжним принтом, довгі черевики коричневого кольору (берці)", — йдеться у дописі.

Поліцейські закликають людей, які мають інформацію про Назара Жупанського, телефонувати на лінію "102" або +38 096 327 70 24, +38 066 989 75 15, +38 067 497 17 87.

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