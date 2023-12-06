Ювенальні поліцейські розшукують 17-річного жителя села Воскресинці, що на Івано-Франківщині, Назара Жупанського. 1 грудня хлопець вийшов з дому й досі не повернувся.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці поліції області.
Прикмети Назара Жупанського
Зріст — 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве, середньої довжини.
"Хлопець був одягнений у темно-синю спортивну шапку, чорну шкіряну куртку (широку), хомут на шиї світло-сірого кольору, спортивні штани із камуфляжним принтом, довгі черевики коричневого кольору (берці)", — йдеться у дописі.
Поліцейські закликають людей, які мають інформацію про Назара Жупанського, телефонувати на лінію "102" або +38 096 327 70 24, +38 066 989 75 15, +38 067 497 17 87.
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