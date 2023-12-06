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На Житомирщині суд зобов'язав мисливсько-рибальське товариство повернути громаді греблю
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На Житомирщині суд зобов'язав мисливсько-рибальське товариство повернути громаді греблю

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Місцевий господарський суд визнав недійсним договір оренди греблі та прибудови до неї, що розташовані на ставку на території Ємільчинської громади Звягельського району, та зобов'язав орендаря повернути майно у власність громади.

Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, йдеться про гідротехнічну споруду та будинок гідротехніка, загальною вартістю 11 мільйонів гривень. Ці об'єкти у 2017 році передали в оренду мисливсько-рибальській громадській організації. У ході розслідування виявили, що об'єкти нерухомості отримані із порушеннями.

"Регіональне відділення Фонду держмайна України свого часу надало мисливсько-рибальській громадській організації в оренду греблю зі шлюз-регулятором, площею 3200 квадратних метрів, та будинок гідротехніка, площею понад 70 квадратних метрів. Об’єкти нерухомості розташовані на ставку, площею 30 гектарів, який через місцеву річку сполучений із басейном річки Уж. Згодом додатковими угодами термін оренди продовжили", — сказала представниця прокуратури.

Фахівці Звягельської окружної прокуратури встановили, що в оренду рибальське товариство отримало тільки гідротехнічні споруди, без ставка, на якому вони розташовані, та землі під ним, а відтак порушили вимоги законів України "Про оренду державного і комунального майна" та "Про аквакультуру", а також Водного кодексу України. Матеріали розслідувань передали до господарського суду.

Річка Уж протікає територією Житомирської та Київської областей і є притокою річки Прип'ять, яка впадає у Київське водосховище.

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