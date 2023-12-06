У Сумах внаслідок аварії пошкоджені три автівки

5 грудня у Сумах на вулиці Збройних Сил України сталася ДТП. За даними правоохоронців, пошкоджені три автомобілі.

Про це повідомили у Патрульній поліції Сумської області 6 грудня.

Автомобільна аварія сталася близько 19:00. За інформацією патрульних, 23-річний водій “Toyota Corolla”, не дотримавшись безпечного бокового інтервалу, наїхав на автомобіль “Mazda”, водійка якого зупинилися, аби пропустити зустрічну автівку. Далі автомобіль “Toyota Corolla” наїхав на припарковану машину “Renault Megane”. Тож три автівки зазнали механічних пошкоджень.

На водія “Toyota Corolla” патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП, зазначили у Патрульній поліції.

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