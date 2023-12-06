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Російські окупанти заявили про 15 поранених під час обстрілів Донецька, Горлівки, Макіївки та Донського
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Російські окупанти заявили про 15 поранених під час обстрілів Донецька, Горлівки, Макіївки та Донського

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Російські окупанти заявили про 15 поранених під час обстрілів Донецька, Горлівки, Макіївки та Донського
Пожежа в окупованій Горлівці. Фото: ресурс підконтрольний окупаційній адміністрації

6 грудня Донецьк, Горлівка, Макіївка та Донське потрапили під обстріл. Внаслідок цього 15 місцевих жителів поранені й одна людина загинула. Пошкоджені 16 будинків, інфраструктура та цистерни с бітумом.

Про це в Telegram заявив ватажок окупантів "ДНР" Денис Пушилін.

"Внаслідок обстрілів в Донському загинула жінка. У Микитівському районі Горлівки поранені троє чоловіків. У Червоногвардійському районі Макіївки внаслідок обстрілу протирадіолокаційною ракетою AGM-88 HARM поранений 2-річний хлопчик, а також чоловік та дві жінки. У Кіровському районі Донецька поранені жінка та двоє чоловіків. Внаслідок скидів боєприпасів із БПЛА в районі селища шахти Абакумова та мікрорайону Бірюзова: поранені три жінки та чоловік", — написав Пушилін.

Ватажок окупантів розповів, що у Будьонівському районі Донецька під обстріл потрапили цистерни з бітумом, сталася розгерметизація та загоряння. З цієї причини у багатьох районах міста було видно димовий стовп.

За даними "МНС ДНР", під час ліквідації пожежі у Будьонівському районі Донецька загинули двоє рятувальників, а ще 10 постраждали.

Російські окупанти вчергове звинувачують в обстрілі українських військових.

"Будь-які повідомлення про те, що ЗСУ воюють проти цивільних українських громадян — це провокація: "Мета російських окупантів — налаштувати місцеве населення проти українських військових”, — заявляв в коментарі Суспільному військовий експерт центру Разумкова Олексій Мельник.

Українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури, а б'ють по складах, логістичних центрах, місцях дислокації солдатів та техніки російської армії, заявляв представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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