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В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
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В Ужгороді влаштували свято для дітей військових

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В Ужгороді у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі з нагоди Дня Святого Миколая відбувся святковий захід для дітей військовослужбовців Збройних сил України.

Про це Суспільному розповіла волонтерка громадської організації "Волонтери Закарпаття" Анна Дем’ян.

Святкову програму для дітей військових проводили аніматори. 10-річний Мирон Іваньо каже: на захід прийшов з сестрою та мамою-військовослужбовицею.

"Це свято організували волонтери, які допомагають Святому Миколаю. Я дуже щасливий, що прийшов сюди, бо можу побачити Святого Миколая", — поділився хлопець.

В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
Оксана Ушакова/Суспільне Ужгород

Захід організували з нагоди Дня Святого Миколая та Збройних сил України волонтери громадської організації "Волонтери Закарпаття".

"Волонтери попросили до Дня Збройних сил України та Святого Миколая провести у нашому театрі акцію для дітей-військовослужбовців. Я не міг не погодитися, бо я сам військовослужбовець. Ми організували новорічний ранок і будемо показувати прем'єру нашої казки "Гном-Жером". Діток зустрічав та вітав у нашому новорічному фойє Святий Миколай, який роздавав їм подаруночки, слухав віршики та побажання. Звичайно, у більшості дітей одне бажання — це перемога", — розповів директор театру Рудольф Дзуринець.

"Дуже символічно, що такі два свята співпали в один день. З великою повагою та вдячністю до цих родин, найменше, що ми можемо зробити — це подарувати діткам трішечки радості", — каже волонтерка Анна Дем'ян.

За її словами, відвідали свято та отримали солодкі подарунки близько 400 дітей військовослужбовців.

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