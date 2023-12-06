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У селищі на Закарпатті відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Василю Гевці
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У селищі на Закарпатті відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Василю Гевці

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На Закарпатті у селищі Чинадійово Мукачівського району 6 грудня відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Василю Гевці. Зробили це до Дня Збройних сил України.

Про це Суспільному розповів селищний голова Володимир Андрушко.

Меморіальну плиту встановили у місцевій школі, де навчався захисник. Сюди прийшли рідні, військові, побратими, школярі та представники влади.

"Василь навчався у цій школі з першого класу. Він закінчував цю школу. У нас це четвертий воїн-Герой, котрий загинув на цій війні, котрий навчався в цьому навчальному закладі. Було вирішено всіх Героїв вшановувати й зробити ось ці пам’ятні дошки в навчальних закладах. Це виготовила військова частина, де служив Василь. Вони запропонували, що хочуть самі зробити цю дошку і привезти її, аби вшанувати пам'ять захисника", — розповів Володимир Андрушко.

У селищі на Закарпатті відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Василю Гевці
Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород

Василь Гевці – жив у Чинадіївській громаді. Тут і працював. На захист України став у жовтні 2022 року. Батьківщину боронив на Донецькому напрямку.

"Він ходив до військкомату і просився, бо за станом здоров’я він не міг іти служити, він ходив, оббивав пороги, просився і все ж його взяли. Був дуже радий. Я питала: "Як тобі служба? Чи тобі подобається?". А він був дуже радий. Він працював на СТО, на шиномонтажі, потім хотів сісти на вантажівку, щоб їздити за кордон, але не вийшло в нього. Дома виготовляв дерев’яні гойдалки, альтанки для дітей, а ще мріяв збудувати дитині маленький будиночок на вулиці, але не встиг", — каже дружина загиблого Яна Гудачок.

У селищі на Закарпатті відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Василю Гевці
Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород

Василь Гевці захищав Україну у складі 711 полку Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Загинув 23 червня цього року під час виконання бойового завдання. Це сталося поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

"Спочатку починав як звичайний солдат-кулеметник на постах охорони, влітку пішов у штурмовий підрозділ, що виконує бойові завдання на сході України. На жаль, це сталося 23 червня. Їхній підрозділ потрапив під щільний мінометний російський обстріл. Його побратим був поранений і Василь надав йому першу допомогу, допоміг його евакуювати з місця поранення, але через годину-дві, якщо правильно пам’ятаю, ворожий артснаряд потрапив у бліндаж, де вони ховалися і Василя не стало", — згадує речник 711 полку Олег Писарець.

Меморіальну дошку військовому Василю Гевці виготовили та встановили за кошти 711 полку Державної спеціальної служби транспорту.

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