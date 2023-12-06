У Миколаєві шостого грудня до Дня Збройних Сил України 48 миколаївських бійців отримали нагороди "За оборону Миколаєва". Шість відзнак посмертно отримали родини загиблих бійців.

Про це кореспондентам Суспільного розповів миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Нагородження медаллю "За оборону Миколаєва" організовують вчетверте, говорить міський голова.

"До дня ЗСУ ми нагородили миколаївських захисників, привітавши з цим святом, і нагородивши нагородою "За захист Миколаєва". Ця нагорода надається тим, хто в найбуремніші часи для Миколаєва захищав його територіальну цілісність та безпеку городян. Ще є багато людей, які заслуговують цю нагороду і ми обов’язково їх нагородимо", — сказав Олександр Сєнкевич.

Миколаївський міський голова, 6 грудня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Під час заходу військовослужбовець Збройних Сил України Сергій Волошин отримав відзнаку. Говорить, перші дні російського вторгнення були найважчими.

"Коли почалася війна, нам оголосили тривогу, ми піднялися і вирушили в сторону аеродрому Кульбакине. Для мене це дуже приємно. Значить я не даремно воював, бився в боях. Це для мене дуже важливо", — каже Сергій Волошин.

Військовослужбовці десантно-штурмової бригади, 6 грудня 2023 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Міський голова нагороджує військовослужбовця, 6 грудня 2023 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Військові тримають нагороди, 6 грудня 2023 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Нагороди для бійців, 6 грудня 2023 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Боєць тримає нагороду "За оборону Миколаєва" Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Відзнакою "За оборону Миколаєва" посмертно нагородили бійця 79 окремої десантно-штурмової бригади. Медаль отримувала його дружина Катерина Капелова. Розповідає, її чоловік на початку повномасштабної війни брав участь в боях за Миколаївщину.

"Він 26 лютого 2022 року пішов сам до військкомату. Загинув він 11 травня 2023 року під Бахмутом. Тіло довго не могли забрати з поля бою, а потім ми чекали довго ДНК. Це відзнака для матері за те, що вона виховала такого хлопця. Це її заслуга", – говорить Катерина Капелова.

Мати загиблого захисника отримує нагороду, 6 грудня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Пам’ять загиблих бійців вшанували хвилиною мовчання.

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