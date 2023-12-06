Танковому батальйону 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" до Дня Збройних сил України затвердили новий шеврон. Нові шеврони 6 грудня вручили бійцям, які наразі боронять країну на Донеччині. Зокрема, на Бахмутському напрямку. Також бійці отримали нагороди.

З нагоди Дня Збройних сил України бійців 93-ї бригади "Холодний Яр" привітав командир танкового батальйону.

Серед тих, хто сьогодні отримав нагороди, старший лейтенант танкового батальйону 93-ї бригади на псевдо "Провокатор". Він отримав "Хрест Хоробрих".

"Дуже важливо, дуже цінно, що помітні мої заслуги перед нашим народом. Перед нашими Збройними силами України. І це дуже приємно, коли наше командування, наш народ бачить нашу роботу. Я командир взводу — організовую роботу і беру участь в знищенні російських окупантів", — зазначив старший лейтенант 93-ї ОМБр "Провокатор".

Старший лейтенант 93-ї ОМБр "Провокатор", Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Хрест Хоробрих" та новий шеврон. Кадр з відео Суспільне Донбас

До дня ЗСУ танковий батальйон 93-ї бригади отримав новий шеврон. За основу нового для танкістів взяли шеврон бригади, на якому зображений ворон, до нього додали емблему, абревіатуру танкових військ, а також гасло: "ferrum foris, ferrum intus", що означає "залізні зовні, залізні всередині".

"Шеврон проєктували дуже довго, десь понад пів року. Один екземпляр — це виконаний на чорному фоні з білими елементами. І є в чорно-зеленому варіанті", — розказав командир танкового батальйону 93-ї ОМБр "Звягель" Олег Бокало.

Командир танкового батальйону 93-ї ОМБр "Звягель" Олег Бокало, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Шеврон нашої бригади потужний, класний. На нього дивишся, і хочеться його наносить на техніку, на знаки розрізнення на формі. І щоб коли даний шеврон попадав кому на очі, щоб розуміло, що це саме 93-тя ОМБр "Холодний яр", з позначенням танкового батальйону з нашим слоганом"

Фото: Суспільне Донбас

Фото: Суспільне Донбас

Шеврони виготовили для всіх бійців танкового батальйону. Вручав командир — кожному. "Оця залізна рука — це символ броні, символ танкістів. Мені дуже подобається", — поділився військово військовослужбовець 93-ї ОМБр Артем. Воїни 93-ї ОМБр з 2014 року виконують бойові завдання. Зокрема, на Луганщині, Донеччині. Вони боронили Донецький аеропорт та місто Піски. З перших днів повномасштабного вторгнення брали участь у боях за Сумщину, Харківщину. Наразі боронять країну на Бахмутському напрямку.

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