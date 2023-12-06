На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша

На Черкащині п'яний чоловік намагався вбити свого товариша. Він вдарив його ножем у груди. Обвинуваченого судитимуть.
Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури області Богдана Кулик.
Випадок стався у селі Білозір'я:
"У ході досудового розслідування встановили, що 46-річний запросив до себе додому знайомого. Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, унаслідок якої обвинувачений наніс 35-річному товаришу один удар ножем в грудну клітку".
У подальшому травмований чоловік був доставлений в лікарню, де його вдалося врятувати.
За словами речниці, поліцейські затримали 46-річного чоловіка на місці вчинення злочину.
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі за частиною першою статті 115 Умисне вбивство ККУ.
Обвинувачений перебуває під вартою.
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