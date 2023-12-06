Російські військові обстріляли 6 грудня Авдіївку, Андріївку й Неліпівку на Донеччині — поранені двоє жінок та двоє чоловіків. Через обстріли пошкоджені житлові будинки й автотранспорт.

Про це Донецька обласна прокуратура.

"Російські військові обстріляли з танків Авдіївку. Один з ударів прийшовся по житловому сектору — поранені 46-річний чоловік, який перебував поблизу свого будинку, та жінка 72 років, що знаходилась у квартирі", — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Крім того, за даними прокуратури, російські військові, ймовірно, з ракетного комплексу С-300 вдарили по Андріївці Краматорського району. В епіцентрі вибуху опинилась територія підприємства, де зазнав поранень 39-річний працівник.

"Армія РФ обстріляла селище Неліпівці — поранена 72-річна пенсіонерка", — повідомили в обласній прокуратурі.

У прокуратурі розповіли, що поранених доправили до медичних закладів з мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями.

За даними прокуратури Донеччини, правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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