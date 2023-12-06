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"На такі заходи йдемо з радістю". У Миколаєві влаштували свято для дітей військовополонених
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"На такі заходи йдемо з радістю". У Миколаєві влаштували свято для дітей військовополонених

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Святий Миколай, діти, подарунок
Святий Миколай дарує дитині подарунок, 6 грудня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

З нагоди Дня Святого Миколая у Миколаївському академічному художньо драматичному театрі відбувся святковий захід для дітей родин військовополонених та безвісти зниклих бійців.

Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник Південного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Аркадій Дабагян.

За його словами, на захід до Дня Святого Миколая запросили 326 людей.

"Запросили ми дітей, родини тих, хто сьогодні перебуває в полоні, тих, про кого Україна ще немає відомості — безвісти зниклих, та, на жаль, родини тих, хто загинув під час захисту нашої країни", — говорить Аркадій Дабагян.

Аркадій Дабагян, 6 грудня 2023 року
Аркадій Дабагян, 6 грудня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Майже два роки чоловік Тетяни перебуває у російському полоні. Жінка розповідає, під час заходу подумки була з чоловіком.

"Інформації ніякої не знаємо про нього, де він знаходиться, в якому стані. Востаннє, коли розмовляли, це 12 квітня 2022 року. Нічого не знаємо. Зараз навіть школа онлайн, це для нас велика радість. Ми відволікаємось трохи, відволікається вона (дочка — ред.). Ми дуже татові вдячні і на такі заходи йдемо з радістю, але тато завжди з нами", — каже дружина військовополоненого.

Діти під час вистави, 6 грудня 2023 року
Діти під час вистави, 6 грудня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

На святкову виставу прийшла й дружина військовополоненого Христина разом з п’ятирічним сином. Жінка говорить, маленькому Дмитрику подобається захід.

"Мінімальну інформацію знаємо, але чекаємо кожної миті, кожної хвилини, кожного дня, кожного тижня. Всі думки тільки про це. Звичайно потрібно (свято — ред.), тому що дітки дуже довго були в такому домашньому колі, вони не спілкувалися з однолітками, тому треба якомога більше дітям пропонувати такі заходи", — розказує Христина.

Запрошення на виставу, 6 грудня 2023 року
Запрошення на виставу, 6 грудня 2023 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Після святкової театральної вистави усі діти отримали подарунки від Миколая Чудотворця, розповів Аркадій Дабагян.

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