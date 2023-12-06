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На Київщині знайшли пів сотні стихійних сміттєзвалищ
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На Київщині знайшли пів сотні стихійних сміттєзвалищ

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Екоінспектори виявили 54 стихійні сміттєзвалища на Київщині протягом року.

Про це повідомляє Держекоінспекція столичного округу.

За результатами рейдів були зафіксовані засмічення територій. Інспектори направили листи до територіальних громад Київської області, щоб сміттєзвалища ліквідували.

Зокрема, несанкціоноване звалище на території Кагарлицької громади на площі 4 тисячі м² прибрали в грудні.

Нещодавно поблизу Гостомеля та села Озера вже виявили декілька несанкціонованих сміттєзвалищ. А в самому Гостомелі — звалище з використаних автомобільних покришок.

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