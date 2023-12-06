В Ужгороді засвітили міську ялинку

В Ужгороді 6 грудня засвітили міську ялинку на площі Шандора Петефі.
Про це повідомляють журналісти Суспільного з місця події.
Вогні ялинки в Ужгороді запалили о 17-й годині.
За словами начальниці управління молоді та спорту Ужгородської міськради Алли Чернобук, актори Закарпатського академічного обласного театру ляльок "Бавка" підготували концертну програму для дітей. Разом з містянами й дітками вони танцювали, співали пісні та фотографувалися.
Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород
Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород
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