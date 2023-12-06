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Сучасна козацька пісня: до Дня ЗСУ кримчанин Ісмаїл Курт-Умер презентував кліп "Не біда"
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Сучасна козацька пісня: до Дня ЗСУ кримчанин Ісмаїл Курт-Умер презентував кліп "Не біда"

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Пісня Gordiy Starukh & Ismail Kurt-Umer (feat. ансамбль ЗСУ) - Не біда
Gordiy Starukh & Ismail Kurt-Umer (feat. ансамбль ЗСУ) - Не біда. Скріншот: youtube.com/ismail_kurt_umer

До Дня Збройних сил України, який припадає на День святого Миколая, 6 грудня, соліст Ансамблю ЗСУ, кримчанин Ісмаїл Курт-Умер разом з українським мультиінструменталістом Гордієм Старухом презентували кліп "Не біда" — сучасну козацьку пісню.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про що пісня та яка в неї мета, Суспільному Крим розповів Ісмаїл Курт-Умер.

"Цю пісню написав мій приятель Гордій Старух. Наскільки я знаю, він надихнувся старовинними козацькими піснями і на основі них він написав цю пісню. Я б назвав це сучасною козацькою піснею. Вона про Україну, про наш народ, про те, що ми завжди готові були боронити свою землю волю й про те, що б де ми не були, ми завжди знайдемо дорогу додому. Моя основна робота — це через творчість підтримувати військових, в першу чергу, і загалом народ України", — розповів він.

У відеокліпі показали, як зустрічаються український козак і кримський татарин. Вони потрапляють у часи радянських репресій. Наприкінці пісні відобразили сьогодення — Збройні сили України захищають батьківщину від російських окупантів.

"Стосовно цього кліпу у мене було декілька цілей. Перше, в день ЗСУ я хотів зробити щось таке через творчість, що би підтримувало військових й українців. По-друге, в ЗСУ зараз є всі. І кримські татари. За нашими підрахунками, ми вважаємо, що приблизно в кожному п'ятому батальйоні є представники кримських татар", — зауважив Курт-Умер.

За словами музиканта, українці та кримські татари пліч-о-пліч не вперше борються з одним й тим самим ворогом — Росією. Нині історія повторюється.

"Я хотів підняти цю тему й показати, що століттями Україна й українці боролися з Росією — українці й кримські татари разом, що наш східний сусід, він століттями знищував нас, нашу культуру і зараз та сама ситуація. Але зараз, я вважаю, що ми дуже об'єднані, дуже сильні, наша культура дуже сильна", — сказав він.

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