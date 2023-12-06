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У Лубнах відкрили Алею пам'яті захисників, які загинули на війні
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У Лубнах відкрили Алею пам'яті захисників, які загинули на війні

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У місті Лубни відкрили Алею пам'яті загиблим захисникам України
фото Лубенська міська рада

У місті Лубни на Полтавщині 6 грудня відкрили Алею пам'яті захисників України до Дня ЗСУ. На конструкціях зображені військові, які полягли під час російсько-української війни.

Про це Суспільному розповів головний архітектор міста Лубни Андрій Шмонденко.

Алея пам'яті у Лубнах
Всього на стендах зображено 88 воїнів з Лубенської громади. фото Лубенська міська рада

Алею облаштували у сквері Героїв Небесної Сотні. На стендах зображені фото 88 військових, які захищали Україну та загинули на війні, починаючи з 2014 року. На відкриття прийшли рідні, друзі та побратими загиблих воїнів.

"Композиції зображень починаються з назви про вшанування пам'яті наших воїнів. А завершується світлиною Майдана Незалежності, коли була Революція Гідності. У більшості фото воїнів надавали нам їх рідні. В інформації про воїнів зображені шеврони, де служили воїни, потім у нижньому кутку портрета вказане звання воїна, а також прізвище з ім'ям загиблого, а також місце, де гинув військовослужбовець", - розповів головний архітектор міста Лубни Андрій Шмонденко.
Алея пам'яті у Лубнах
На відкриття Алеї пам'яті у Лубнах прийшли рідні, друзі та побратими загиблих воїнів. фото Лубенська міська рада

Усі воїни були жителями Лубенської громади. Стенди стоятимуть у сквері Героїв Небесної Сотні до завершення війни, сказав Андрій Шмонденко.

Алея пам'яті у Лубнах
Фото для стендів надавали родичі полеглих воїнів. фото Лубенська міська рада

Гроші на облаштування та спорудження стендів з бюджету громади не витрачали. Їх зробили за гроші місцевих меценатів. Це обійшлося у 85 тисяч гривень.

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